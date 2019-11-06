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Молдавские леи

Хитрая схема отмывания денег: речь идет о 10 миллионах леев - видео

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова

Длительные сроки рискуют получить двое мужчин, которые с 2018 года нарушали законодательство и теперь подозреваются в отмывании денег и контрабанде.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Двух жителей севера Молдовы задержали после обысков. Их подозревают в отмывании примерно 10 миллионов леев и контрабанде, сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Как уточнили в ведомстве, проверки прошли в Бельцах и Единцах по делу об экспорте сельскохозяйственной продукции на основании поддельных документов. Под подозрение попали 47-летний и 50-летний мужчины.

Следствие полагает, что фигуранты создавали фирмы-однодневки в 2018-2019 годах, с помощью которых осуществляли трансфер денежных средств. Чтобы объяснить перечисление денег на банковские счета, они представляли финучреждениям поддельные бумаги о закупках зерновых у физических лиц. 

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© Sputnik / Yana Zaharova
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Подобным образом за указанный период прошла сумма примерно в 10 миллионов леев.

Сейчас подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения со штрафом для юрлиц от 650 тысяч до 800 тысяч леев или ликвидацией фирм. Что касается контрабанды, то за такое нарушение Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, а компания рискует заплатить штраф от 300 тысяч до 550 тысяч леев и потерять право заниматься определенной деятельностью или быть ликвидированной.

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