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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Заседание Высшего совета прокуроров не состоялось

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Глава ВСП прокомментировала решение Минюста аннулировать результаты конкурса на пост генпрокурора и решение правительства, связанное с этим вопросом.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Заседание Высшего совета прокуроров (ВСП), намеченное на среду, так и не состоялось. Причина – отсутствие кворума.

"На заседании Высшего совета прокуроров присутствует 9 членов, поэтому заседание не может быть объявлено правомочным", - заявила глава ВСП Анжела Мотузок.

По ее словам, необходимо, чтобы на заседании присутствовали две трети из общего числа членов Совета, "что в данный момент невозможно сделать".

Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Журналисты попросили Мотузок прокомментировать заявление министра юстиции Олеси Стамате об аннулировании конкурса по предварительному отбору кандидатов на пост генпрокурора и решение правительства взять на себя ответственность за то, чтобы шорт-лист претендентов на эту должность составлялся премьером.

"Конкурс продолжается. Совет будет следовать положениям закона. Сейчас с моей стороны неправильно выражать позицию, потому что Совет должен высказаться на очередном заседании", - сказала Мотузок.

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Она пояснила, что пока не видела ни указа главы Минюста об аннулировании конкурса по предварительному отбору кандидатов на пост генпрокурора, ни решения по претендентам, которые попали в шорт-лист.

Глава ВСП также отметила, что документы кандидатов должны были быть поданы в понедельник, но до сих пор в канцелярии ничего не зарегистрировано.

Следующее заседание ВСП может состояться в пятницу, 8 ноября.

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