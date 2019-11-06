Кабмин утвердил новые образцы удостоверений личности: что изменилось - фото

Новые удостоверяющие личность документы введут в обращение по мере того, как закончится запас старых, но не позднее 1 апреля 2020 года.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Члены правительства утвердили новые образцы некоторых удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы.

Речь идет о следующих документах:

модель удостоверения личности гражданина Республики Молдова;

модель электронного удостоверения личности гражданина Республики Молдова; © Sputnik / Vadim Rusu Что делать, если за границей украли паспорт

модель временного удостоверения личности гражданина Республики Молдова;

модель удостоверения личности для лиц без гражданства;

модель разрешения на постоянное проживание;

модель разрешения на временное проживание для иностранных граждан;

модель разрешения на временное проживание для лиц без гражданства;

модель удостоверения личности для беженцев;

модель удостоверения личности для бенефициаров гуманитарной защиты.

Согласно проекту постановления правительства, из документов планируется исключить информацию о группе крови.

© Photo: particip.gov.md Новая модель внутреннего паспорта

В разрешения на временное проживание для иностранных граждан и для лиц без гражданства, а также во временные удостоверения личности поле "Проживание" заменят на "Временное проживание".

Новые удостоверяющие личность документы будут введены в обращение по мере того, как закончится запас старых, но не позднее 1 апреля 2020 года.

Согласно утвержденному правительством документу, все находящиеся в обращении типы удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы останутся в силе до истечения срока их действия, если только не возникнут ситуации, при которых они станут недействительными.

© Photo: particip.gov.md Новая модель удостоверения личности

Для вступления в силу разработанной инициативы ее должны утвердить и в парламенте республики.

Изменения в документах

Молдавские парламентарии 31 мая 2018 года утвердили решение об упрощении процедуры выдачи документов, удостоверяющих личность. Поправки предполагали, что информация о группе крови будет исключена из всех документов государственного образца, удостоверяющих личность гражданина Молдовы. Подобные нововведения молдавские депутаты объяснили тем, что группа крови является не единственным способом идентифицировать физическое лицо, а при несчастных случаях или ДТП, при оперативном медицинском вмешательстве или необходимости срочного переливания крови, ее группа определяется в ходе экспресс-анализа, в современных мобильных лабораториях.

Тогда же утвердили еще одно изменение в процессе выдачи молдавских паспортов, позволяющих гражданину выехать за рубеж. Оно коснулось их срока действия, который увеличили с семи до десяти лет.

Однако, как уточняется в пояснительной записке разработанного МВД законопроекта, несмотря на то, что новые образцы удостоверяющих личность документов введены в обращение с 10 октября 2019 года, остался запас старых пластиковых карточек, которые закупают ежегодно для изготовления документов и в которых есть графа "Группа крови".

В связи с этим, при выдаче документов старого образца с 10 октября 2018-го в указанной графе ставят символ "<", что означает "отсутствие данных".

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