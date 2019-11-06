В Кишиневе все возможно - питейное заведение расположено рядом со школой

Если следовать положениям молдавского законодательства, размещение коммерческих точек, где продаются сигареты и алкоголь, должно быть на расстоянии не менее 200 метров от учреждений образования, однако в молдавской столице не все придерживаются этих требований.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Дети боятся, родители взволнованы - так называемых "пьяных углов" в столице - более, чем достаточно. И если некоторые из них располагаются вдалеке от общественных мест, а их завсегдатаи, как правило, скрыты от людей, не находящихся под влиянием "зеленого змия", то в ряде случаев такие "точки" размещены там, где их быть не должно.

Яркий пример тому - близлежащая к лицею "Михай Садовяну" территория, через дорогу от которого расположен импровизированный буфет, откуда любителей острых алкогольных ощущений, что называется, за уши не оттащишь.

Как утверждают жители близлежащих домов и родители детей, ежедневно посещающих занятия в лицее, шумные компании в подпитии стали возле этой торговой точки неотъемлемым атрибутом. Нецензурная брань, выяснение отношений с крылатой фразой "Ты меня уважаешь?!", повсюду разбросанные окурки - все это ежедневно видят и слышат дети, для которых такой пример вряд ли будет полезным. CC0 / Pixabay / MSphotos Жителей Чекан могли массово отравить - что обнаружила полиция в магазинах

Помимо антисоциального поведения, по словам родителей учеников, местные алкоголики в прямом смысле слова терроризируют учащихся, постоянно клянча у них несколько леев для того, чтобы удовлетворить свои спиртные страсти.

Не раз некоторые местные выпивохи обзывали несовершеннолетних, когда те отказывались дать им необходимую сумму на вожделенную рюмку.

В социальных сетях родители жалуются и пишут, что такое отношение к детям должно вызвать пристальное внимание полиции, которая обязана пресекать хулиганские выходки распоясавшихся любителей "зеленого змия". В любой момент ребенок, идущий на занятия в лицей, может остаться без денег, смартфона и других ценных вещей, утверждают родители, поскольку в удовлетворении алкогольной жажды и изрядном подпитии некоторые местные завсегдатаи могут пойти на преступление, учитывая низкий уровень образования и деградировавшую от спиртного психику.

Сигареты и алкоголь не должны продаваться вблизи школ, лицеев, поликлиник и больниц - Конституционный суд республики в апреле признал запрет на реализацию табачных изделий вблизи этих социально-значимых учреждений легальным и соответствующим нормам основного закона страны. Решение судебной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. По закону таких точек продаж не должно быть в радиусе 200 метров от социально-значимого учреждения.

Почему правоохранительные органы спускают на тормозах соблюдение порядка, установленного конкретными законодательными рамками, неизвестно. Однако пока угроза существует, а безопасность учащихся остается довольно сомнительной, судя по близости питейной точки.

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