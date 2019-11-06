Теперь в "трубку" будет дышать он - как наказали пьяного полицейского

Сотрудника полиции, уличенного в вождении в нетрезвом виде и спровоцировавшего ДТП, уволили из правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Сотрудника полиции, которого уличили в вождении в нетрезвом виде, уволили с занимаемой должности по распоряжению исполняющего обязанности главы Генерального инспектората полиции Георгия Балана.

В ходе служебного расследования, инициированного в ведомстве, удалось установить, что старший офицер следственного управления Инспектората полиции Чекан 2 ноября вел автомобиль модели "Nissan Micra" в состоянии алкогольного опьянения. © Sputnik / Miroslav Rotari Задержан экс-глава молдавской полиции

При этом, правоохранитель был одет в служебную форму. Именно он, по данным внутреннего расследования, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Сейчас мужчина остался без работы, ему пришлось сдать и служебное удостоверение. В Генинспекторате полиции уточнили, что впредь не потерпят такого отношения сотрудников органов правопорядка к исполнению своих обязанностей. А в ведомстве не будет сотрудников, не соблюдающих Деонтологический кодекс, нормы общественной морали, чтобы не наносить вред имиджу и престижу ведомства.

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