Не хочу учиться - что делать, если ребенок отказывается идти в школу

Многие дети с трудом идут в школу после прошедших осенних каникул, родители тратят немало нервов, чтобы уговорить свое чадо отправиться на уроки, корреспондент Sputnik Молдова выяснял, как это сделать проще.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Капризы, слезы, подавленное настроение, а до новогодних каникул в представлении школьников - еще целая вечность. Осенняя семидневка каникул прошла, и настало время вновь вгрызаться в гранит науки.

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Так или иначе, большинство молодых родителей сталкивались с проблемой, когда ребенок не хочет идти в садик или школу. Иногда это может быть не просто капризом, а сигналом того, что ребенку там некомфортно, утверждает психолог Татьяна Козман.

"Нужно исследовать его состояние и понять причины, почему ему это не нравится. Иногда ребенок просто не хочет прикладывать усилия, чтобы общаться со сверстниками и начинает просто капризничать. Но бывают случаи, когда существуют проблемы во взаимоотношениях с воспитателем или с детьми, о которых ребенок не говорит или даже о них не подозревает", — отметила собеседница. CC0 / Pixabay / geralt Онлайн-обучение: новые российские проекты для семьи и школы

Специалист также рассказала о том, как родителям понять, что ребенка обижают, и его стоит перевести в другое учреждение образования.

"Проявляется это, когда он приходит из школы, и его настроение резко меняется. Когда учителя говорят, что в школе он тихий и спокойный, а дома его просто как подменили. Это является тревожным признаком, что ребенок в школе зажат. Также важным сигналом является то, что у ребенка перед школой начинается такая необоснованная истерика, которую очень трудно успокоить", — заключила психолог.

В такой ситуации необходимо постараться разговорить ребенка, чтобы он открылся родителям и рассказал все то, что скрывает. Тогда можно будет принять своевременное решение и избавить малыша от психоэмоциональных страданий.

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