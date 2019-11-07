Никто не ожидал - как обманывают молдавских покупателей в магазинах

У ловких на руку продавцов есть тысяча и один способ для того, чтобы бдительность покупателя была усыплена, а он поверил, что покупает качественный товар за сравнительно небольшие деньги.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. На многих магазинах в молдавской столице и других городах Молдовы можно увидеть объявления - скидки 30%, 50% и даже 70%. Радоваться этому не очень-то стоит, поскольку покупка может оказаться даже не дешевле, а дороже своей реальной стоимости.

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Известно, что ни один коммерсант в мире не будет работать себе в убыток. Никто не продаст вам модную и качественную вещь за полцены. Техника, вещи, другие предметы, на которые объявлены небывалые скидки, могут просто оказаться неходовым товаром.

Продавец использует классическую маркетинговую уловку - пишет на ценнике завышенную стоимость товара, а затем сокращает ее на несколько десятков процентов. Таким образом, он не только не остается в убытке от реализации залежавшегося товара, но еще и зарабатывает больше, чем в сезон, когда эти вещи предполагалось продать.

Сезон скидок на самом деле является более выгодным для магазина, нежели для покупателя. Пользуясь ажиотажем и тем, что распродажи длятся недолго, продавцы щедро разбавляют "уцененку" товаром по обычным ценам. А покупатели зачастую, в стремлении не упустить возможность приобрести вещь дешевле, не обращают внимание на все детали.

В соцсетях не раз мелькают жалобы недовольных клиентов, обнаруживших подвох в магазине. Это может быть и неверная цена, и отсутствие обещанной скидки, и даже брак. Как нам рассказал кишиневский продавец-консультант, такое, как правило, чаще случается в магазинах бытовой техники, где сразу же обнаружить дефект достаточно трудно.

Помимо этого, в Молдове, да и во всем мире, стала весьма популярной ночь скидок или "Черная пятница", как ее многие называют. В этот период магазины ставят скидки на большую часть товара, что весьма прельщает покупателей.

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Как оказалось, именно в "Черную пятницу" люди делают больше всего незапланированных покупок. Видя общий ажиотаж, вызванный распродажами, покупатель уже не обращает внимание ни на качество товара, ни на его необходимость. Его прельщает сама мысль сделать, на первый взгляд, выгодную покупку.

Еще один прием — это кричащие вывески на всех языках: "СКИДКИ", "SALE", "REDUCERI", которые действуют на покупателя, как красная тряпка на быка. Видя заветную надпись, люди верят на слово и покупают вещи, не уточняя, действительно ли на них есть скидки.

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