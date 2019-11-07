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Кишинев

В центре Кишинева намечается протест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Проблема молдавских транспортных компаний, которые занимаются экспортными поставками, не решилась, и они собираются выйти на новый митинг протеста.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Транспортники Молдовы намерены провести в четверг в центре Кишинева новую акцию протеста, выразив таким образом недовольство тем, что не могут получить авторизации на перевозку товаров в Россию.

Скопление машин. Архивное фото
© Sputnik / Стрингер
Транспортники вышли на протест: проблема в авторизациях - видео

Как указано на сайте примэрии Кишинева, манифестация запланирована на центральной площади молдавской столицы перед зданием правительства с 11.00 до 16.00. Цель акции - мирный протест против действий и бездействия Минэкономики и Национального агентства автотранспорта.

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий. Ранее представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует непрозрачность по отношению к игрокам этой сферы рынка.

Запланированный митинг перевозчиков проводится не первый раз. Ранее они блокировали въезды в Кишинев, Окницу и Единцы, выражая недовольство тем, что не могут получить авторизации на транспортировку товаров в Россию.

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Теги:
протест, Кишинев


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