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Арест

В Кишиневе объявленный в розыск адвокат добровольно сдался правоохранителям

CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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Sputnik Молдова

Ранее этого адвоката объявили в международный розыск по подозрению в том, что он является автором, зачинщиком и соучастником сомнительных соглашений с группой лиц, в результате чего нанесен ущерб в особо крупных размерах одному из крупнейших банков Молдовы.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Столичный адвокат добровольно сдался правоохранительным органам. Он задержан по делу об отмывании денег и краже в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра.

Двери квартир в многоэтажке
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Ранее этого адвоката объявили в международный розыск по подозрению в том, что он является автором, зачинщиком и соучастником сомнительных соглашений с группой лиц, в результате чего нанесен ущерб в особо крупных размерах одному из крупнейших банковских учреждений в Республике Молдова.

В частности, он подозревается в том, что вместе с другими заинтересованными лицами вмешался в процедуру избрания руководства банка, чтобы получить контроль над некоторыми акционерами. Конечная цель адвоката заключалась в получении материальной выгоды. Таким образом, незаконно присваивая имущество других лиц, он нанес ущерб акционерам банковского учреждения.

Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Теги:
адвокат, розыск


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