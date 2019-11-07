В Молдове прошли многочисленные обыски: есть задержанные - видео

Спецоперация прошла в Кагульском районе: сотрудники правоохранительных органов напали на след преступной группировки, которая специализировалась на торговле наркотиками - изъято порядка 8 килограммов марихуаны.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на выращивании, изготовлении и продаже конопли. Для задержания нескольких подозреваемых потребовалась помощь спецназа. Об этом этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Следственные мероприятия велись с июля по октябрь. За это время сотрудники правоохранительных органов собрали информацию о том, что в Кагульском районе члены преступной группировки высадили коноплю в большом количестве.

Эту деятельность они развернули, как пояснили в полиции, для дальнейшей продажи и получения дохода.

"В среду, 6 ноября, располагая информацией, что один из членов группировки собирается перевезти часть наркотиков, офицеры прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел при помощи спецназа Fulger провели многочисленные обыски по месту жительства нескольких подозреваемых. В результате задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 54 лет, а другие фигуранты дела станут предметом следственных действий", - сообщили в инспекторате.

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В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли оружие калибра 12 миллиметров, 68 патронов разного калибра, сушеную коноплю, подготовленную к продаже, а также несколько пакетиков и сумок с марихуаны.

"В общей сложности изъято порядка 8 килограммов марихуаны. В результате ее продажи подозреваемые могли получить свыше 300 тысяч леев", - добавили в инспекторате.

Если их вина будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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