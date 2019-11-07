Перевозчики снова протестуют в Кишиневе — столицу заполонили десятки фур

Десятки молдавских перевозчиков недовольных тем, что не могут получить разрешения на экспорт товаров в Российскую Федерацию, проводят 7 ноября новую акцию протеста в центре столицы.

КИШИНЕВ, 7 ноября - Sputnik. Утром в четверг возобновилась акция протеста перевозчиков, которые требуют решить проблему с выдачей авторизаций на ввоз товаров в Россию.

(15:05) Обновлено. Протест закончился без всякого результата. К перевозчикам, протестующим у здания правительства, не вышел ни один правительственный функционер. В результате свои требования манифестанты опустили в ящик для петиций, установленный в фойе здания кабмина. "А то мы ждем целый день, все заняты, и выйти некому", - пояснил участник акции протеста.

По словам перевозчиков, акция протеста продолжится завтра, в пятницу, 8 ноября, в 10.00.

"Завтра тоже выйдем на протест. Мы не принадлежим ни к какой партии, мы хотим заработать себе на жизнь. Мы готовы блокировать дороги в городе, если к нам никто не выйдет, и тогда нас трудно будет не заметить. Фура длиной 16 метров — это же танк", - отметила одна из представителей манифестантов.

(13:50) Обновлено. К представителям перевозчиков никто не выходит. Полицейский просит их разойтись, протестующие реагируют возмущенно. "Нет Брынзана, так пусть выйдет кто-нибудь! Даже уборщица к нам не вышла" - кричат из толпы. Протестующие скандируют "Jos Brînzan!" ("Долой Брынзана!"). Раздаются призывы блокировать Кишинев фурами и начать забастовку.

Как проходит протест

Десятки фур выстроились на столичной улице Каля Ешилор. Водители пригрозили вывести большегрузные фуры на центральную площадь столицы, если правительство не приступит к решению проблем с выдачей авторизаций

В настоящий момент представители перевозчиков, несколько десятков человек, стоят у входа в Дом правительства со стороны улицы Бэнулеску-Бодони. Они требуют, чтобы к ним вышел представитель министерства экономики. Однако к протестующим пока никто не вышел.

Как указано на сайте примэрии Кишинева, манифестация запланирована на площади Великого Национального собрания перед зданием правительства в Кишиневе с 11.00 до 16.00. Официальная цель акции - мирный протест против бездействия Минэкономики и Национального агентства автотранспорта.

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В чем проблема с авторизациями на экспорт в РФ

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий.

Ранее представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует непрозрачность по отношению к игрокам этой сферы рынка.

После возникновения проблемы президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины.

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