Бильярдист из Молдовы увез приз в полтора миллиона рублей с турнира в России

В финале наш соотечественник выиграл у Азиза Мадаминова из Киргизии. Третье место поделили Нодирбек Мирзаев из Узбекистана и Александр Сидоров из России.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Мастер спорта международного класса по бильярду из Молдовы 23-летний Сергей Крыжановский одержал очередную победу в турнире на призы Ивана Саввиди, который прошел в российском Ростове-на-Дону.

В финале наш соотечественник выиграл у Азиза Мадаминова из Киргизии. Третье место поделили Нодирбек Мирзаев из Узбекистана и Александр Сидоров из России.

Победителю достался главный приз турнира - 1,5 миллиона рублей (более 21 тысячи евро).

Лучшим игроком среди шести девушек, которые сыграли в мужском турнире, стала Диана Миронова из Москвы, которая дошла до 1/16 отборочного тура.

Как сообщил для Sputnik Молдова исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов, бильярд в последние годы очень "помолодел". Средний возраст участников чемпионатов мира составляет 23 года.

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