15:44 07 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Русский бильярд

Бильярдист из Молдовы увез приз в полтора миллиона рублей с турнира в России

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
Sputnik Молдова

В финале наш соотечественник выиграл у Азиза Мадаминова из Киргизии. Третье место поделили Нодирбек Мирзаев из Узбекистана и Александр Сидоров из России.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Мастер спорта международного класса по бильярду из Молдовы 23-летний Сергей Крыжановский одержал очередную победу в турнире на призы Ивана Саввиди, который прошел в российском Ростове-на-Дону.

В финале наш соотечественник выиграл у Азиза Мадаминова из Киргизии. Третье место поделили Нодирбек Мирзаев из Узбекистана и Александр Сидоров из России.

бильярдный шары
© AFP 2019 / PAUL ELLIS
Молдавский бильярдист поборется за новый мировой титул в статусе фаворита

Победителю достался главный приз турнира - 1,5 миллиона рублей (более 21 тысячи евро).

Лучшим игроком среди шести девушек, которые сыграли в мужском турнире, стала Диана Миронова из Москвы, которая дошла до 1/16 отборочного тура.

Как сообщил для Sputnik Молдова исполнительный директор и генеральный секретарь Международной конфедерации пирамиды Яков Фирсов, бильярд в последние годы очень "помолодел". Средний возраст участников чемпионатов мира составляет 23 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молдаванин, чемпион мира по "американке", будет бороться за новый титул
Станет ли бильярд одним из самых "молодых" видов спорта
Теги:
бильярд


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Политическая цензура и русофобия: Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться