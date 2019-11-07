Приднестровец стал победителем международного конкурса "Наши герои"

Конкурс проводился в Крыму в Международном детском центре "Артек" среди учащихся 7-10 классов школ стран СНГ.

ТИРАСПОЛЬ, 7 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский школьник Михаил Комаров стал одним из трех победителей международного конкурса "Наши герои", который состоялся в Крыму в детском центре "Артек". В конкурсе предлагалось рассказать о героях, чьи имена вошли в историю России, а также тех стран, которые представляют участники. Миша посвятил свою работу Михаилу Кутузову.

"Без прошлого нет будущего. Мы должны помнить свою историю", - сказал Михаил Комаров.

Миша также занял третье место в творческом конкурсе "пластилиновая ворона", рисовал и лепил. Парень хорошо сдавал и нормы ГТО. А за прыжок получил третье место с результатом 187 см.

Комаров учится в средней школе №1 в Днестровске. Его преподаватель русского языка и литературы - Наталья Триколич.

В финале конкурса "Наши герои" было представлено семь работ. Победителями, кроме Миши, стали Севара Маматкулова из Республики Узбекистан и Мирас Бариев из Республики Казахстан.

Конкурс стартовал 1 сентября 2019 года и проводился среди учащихся 7-10 классов школ стран СНГ (кроме России), Абхазии и Южной Осетии.

Организаторами конкурса выступили Россотрудничество, АНО "Сделаем вместе" в партнерстве с министерством просвещения Российской Федерации, Астраханским государственным университетом и Международным информационным агентством и радио Sputnik.

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