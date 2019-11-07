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Вечный огонь на мемориале Вечность в Кишиневе

На мемориале "Вечность" разрушили памятник герою СССР: что говорят в полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Зарегистрирован уже второй случай вандализма за последние полгода после того, как министерство внутренних дел ликвидировало пост карабинеров на мемориальном комплексе "Вечность".

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. В Кишиневе на мемориале Eternitate ("Вечность") разрушили памятник Герою Советского Союза. Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"Сегодня утром на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе произошел очередной акт вандализма в отношении памятника Герою Советского Союза, уроженца Молдавии, майора Георгия Черниенко. Именная плита из красного гранита была обнаружена разбитой на аллее Героев Советского Союза", - отметил Петрович.

По словам Петровича, это уже второй случай вандализма за последние полгода после того, как министерство внутренних дел ликвидировало пост карабинеров на мемориальном комплексе. Руководитель Русского историко-патриотического клуба задался вопросом, кто же занимается охраной правопорядка в стране. 

"К 75-й годовщине Победы такими темпами главный мемориал страны может просто исчезнуть. Или в этом и состоит задача - разрушить память руками маргиналов и вандалов?", - добавил Петрович.

Он подчеркнул, что о необходимости капитальной реконструкции мемориального комплекса "Вечность" уже неоднократно поднимался вопрос на различных уровнях. 

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"Но так, как дела обстоят сегодня, чинить скоро будет нечего, и нам останется лишь установить на этом месте камень собственному беспамятству", - с сожалением отметил Петрович.

Что говорит полиция?

В комментарии Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати сообщила, что в правоохранительные органы по поводу это случая не обращались.

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"Но Инспекторат столичного сектора Центр принял к сведению этот инцидент и зарегистрировал его. Полицейским предстоит предпринять все необходимые меры для поиска и установления личности тех, кто это сделал. Предстоит определить обстоятельства произошедшего, в зависимости от этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сказала Стати.

По ее словам, этот инцидент попадает под статью "Злостное хулиганство".

Дерзкая кража с мемориала

Случаи грубого обращения с исторической памятью, с чувством признательности большинства граждан Молдовы к тем, кто пал на полях Великой Отечественной войны, в Кишиневе приобретают угрожающие масштабы. 

Летом этого года неизвестные украли два бронзовых венка, которые были установлены на мраморных стелах у входа в комплекс "Вечность". Их судьба остается неизвестной. 

Бронзовые венки – творение известного молдавского скульптора Сергея Ганенко, их установили на стелы из черного мрамора в ходе реконструкции комплекса, завершившейся в 2007 году.

В комментарии радиостудии Sputnik Молдова скульптор сообщал, что был очень расстроен известием о краже. Восстановить эти венки в первоначальном виде будет проблематично – форм, по которым они отливались, уже нет.

Что надо знать о мемориале "Вечность"

Мемориальный комплекс "Eternitate" в советское время назывался Мемориалом Победы. Он был сооружен в память воинов, погибших в боях за освобождение Молдавии и Кишинева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Открытие комплекса состоялось 9 мая 1975 года. Мемориал расположен вдоль улицы П. Халиппа (бывшая улица Маршала Малиновского).

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