Пятеро проводников поезда Москва-Кишинев промышляли контрабандой

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Контрабандные товары стоимостью более 150 тысяч леев обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы в двух поездах, которые следовали по маршруту Москва-Кишинев.
По делу о контрабанде допрошены пятеро проводников, которые перевозили товар и не смогли предоставить никаких документов об их происхождении.
Пять партий товаров были сняты с поезда на станции Вэлчинец. Проводники перевозили через границу незадекларированные мобильные телефоны и аксессуары, одежду, косметику, продукты питания, автозапчасти, избегая уплаты таможенных платежей.
Обслуживающий персонал вагонов выступал в качестве посредников, обеспечивавших незаконную перевозку грузов через границу.
Вовлеченные лица рискуют получить штраф до 4500 леев, сообщили в Таможенной службе Молдовы.
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