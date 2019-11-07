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Вагон поезда

Пятеро проводников поезда Москва-Кишинев промышляли контрабандой

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Дело было поставлено на широкую ногу - незадекларированные товары массово отправлялись из российской столицы в Кишинев на рейсовых поездах.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Контрабандные товары стоимостью более 150 тысяч леев обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы в двух поездах, которые следовали по маршруту Москва-Кишинев.

По делу о контрабанде допрошены пятеро проводников, которые перевозили товар и не смогли предоставить никаких документов об их происхождении.

Пять партий товаров были сняты с поезда на станции Вэлчинец. Проводники перевозили через границу незадекларированные мобильные телефоны и аксессуары, одежду, косметику, продукты питания, автозапчасти, избегая уплаты таможенных платежей.

Обслуживающий персонал вагонов выступал в качестве посредников, обеспечивавших незаконную перевозку грузов через границу.

Вовлеченные лица рискуют получить штраф до 4500 леев, сообщили в Таможенной службе Молдовы.

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Теги:
контрабанда


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