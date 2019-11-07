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Автобус общественный транспорт

Хаос в перевозке пассажиров — всего за два часа выявлены 14 нарушителей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

На трассе, ведущей к аэропорту Кишинева, а также на въездах в столицу всего за два часа было задержано 14 единиц транспорта за нарушение правил перевозки пассажиров.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. В области пассажирских автотранспортных перевозок в Молдове царит хаос - такой вывод можно сделать по итогам проверок, проведенных на дорогах страны Национальным агентством автомобильного транспорта (ANTA).

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В среду сотрудники ANTA вместе с экипажами патрульной полиции организовали широкомасштабные проверки на дорогах в направлении пунктов пересечения границы в Леушенах, Скулянах, Кагуле, Костештах и Штефан-Водэ.

Водитель за рулем
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Проверки продолжились в четверг, 7 ноября. В результате на трассе, ведущей к аэропорту Кишинева, а также на въездах в столицу всего за два часа было остановлено 14 единиц транспорта за нарушение правил перевозки пассажиров.

Самые частые нарушения - отсутствие необходимых документов, невыдача проездных билетов, отсутствие медицинской справки у водителей.

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С начала 2019 года инспекторами ANTA составлено 4,5 тысячи протоколов о нарушении правил транспортировки грузов и людей, а нарушителям выписаны штрафы на общую сумму в 478 тысяч 679 условных единиц (1 условная единица равна 50 леям), а в госбюджет было перечислено около  9,7 миллиона леев.

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Теги:
пассажироперевозки


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