Кабмин создаст три новых структуры для оценки судей и прокуроров

Правительство вводит новые структуры и новые должности по надзору за соблюдением законности в юстиции.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Правительство собирается создать сразу три новые структуры, которым предстоит оценивать качество судей и прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров после заседания Антикоррупционного совета во главе с премьер-министром Майей Санду.

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Новая концепция оценки судей и прокуроров, по заявлению кабмина, была разработана в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которые содержатся в предварительном заключении о реформе Высшей судебной палаты и прокуратуры в Молдове.

Согласно положениям законопроекта, над которым работает министерство юстиции, в Молдове должны быть созданы три новые структуры в рамках реформы юстиции - Миссия по мониторингу, Оценочная комиссия и Специальная апелляционная коллегия.

В задачу Миссии по мониторингу, которая будет состоять из 7 человек, войдет отбор членов Оценочной комиссии.

Оценочная комиссия, в свою очередь, будет проводить оценку судей и прокуроров по критериям целостности, этики и профессионализма.

Специальная апелляционная коллегия должна рассматривать обращения судей и прокуроров, не согласных с выводами Оценочной комиссии.

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Министр юстиции Олеся Стамате заявила во время заседания, что законопроект с учетом поправок будет доработан к концу следующей недели.

Антикоррупционный совет при премьер-министре был создан для оперативного решения вопросов в области борьбы с коррупцией. Первое заседание совета состоялось 16 сентября.

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