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Чашка кофе.

Утро добрым не бывает - гражданам Молдовы крайне вредно пить кофе

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова

Многим гражданам в нашей стране кофе противопоказан, поскольку значительная часть населения от повышенных нагрузок на работе страдает синдромом хронической усталости.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В Молдове кофе становится общественно вредным. Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. 

Напиток отрицательно влияет на состояние здоровья, особенно если употреблять его в больших количествах. Через некоторое время кофе перестает оказывать бодрящий эффект.

Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом.

Чашка черного кофе
© Fotolia / Ferumov
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Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А его отсутствие, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес.

Кофе стимулирует перистальтику, поэтому при послаблении стула лучше отдать предпочтение чаю. Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма.

Самое главное — кофе должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом: в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя.

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Теги:
вред, кофе, Молдова, граждане


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