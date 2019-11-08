В Кишиневе обратились к владельцам квартир - что они должны знать

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В связи с установившейся теплой погодой и отсутствием необходимости отапливать жилые помещения на предприятии АО "Termoelectrica" вышли с рекомендациями к владельцам квартир и председателям жилищных кооперативов о необходимости регулирования подачи тепла в дневное и ночное время суток. Такая мера позволит домовладельцам сэкономить на счетах за отопление, и попусту не тратить теплоэнергию.
На предприятии обратили внимание, что поставки горячей воды и тепла осуществляются по магистральным трубопроводам вплоть до вентиля, входящего в многоквартирный жилой дом. Далее жильцы вправе по договоренности регулировать подачу тепла в квартиры в соответствии с текущими метеорологическими условиями.© Sputnik / Miroslav Rotari
"На данный момент предприятие осуществляет нагрев воды в системе по минимальным допустимым температурам, однако жильцы дома могут регулировать в подвальном помещении этот процесс, чтобы обеспечить температурный комфорт в квартирах и домах", - уточнили на предприятии.
В текущем году тепло в жилые здания муниципия Кишинев начали подавать с 21 октября.
В 2018 году отопительный сезон в Кишиневе стартовал почти на неделю раньше - 15 октября и завершился 9 апреля 2019 года.
С 2016 года в муниципии действует индивидуальный подход к началу подачи тепла в здания.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK