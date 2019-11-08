В Кишиневе обратились к владельцам квартир - что они должны знать

Предприятие "Termoelectrica" вышло с обращением к потребителям тепла в столице - способ, рекомендованный владельцам квартир, позволит в ноябре сэкономить на счетах за отопление.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. В связи с установившейся теплой погодой и отсутствием необходимости отапливать жилые помещения на предприятии АО "Termoelectrica" вышли с рекомендациями к владельцам квартир и председателям жилищных кооперативов о необходимости регулирования подачи тепла в дневное и ночное время суток. Такая мера позволит домовладельцам сэкономить на счетах за отопление, и попусту не тратить теплоэнергию.

На предприятии обратили внимание, что поставки горячей воды и тепла осуществляются по магистральным трубопроводам вплоть до вентиля, входящего в многоквартирный жилой дом. Далее жильцы вправе по договоренности регулировать подачу тепла в квартиры в соответствии с текущими метеорологическими условиями. © Sputnik / Miroslav Rotari Без газа и отопления: как жителей Каменки лишили самого необходимого

"На данный момент предприятие осуществляет нагрев воды в системе по минимальным допустимым температурам, однако жильцы дома могут регулировать в подвальном помещении этот процесс, чтобы обеспечить температурный комфорт в квартирах и домах", - уточнили на предприятии.

В текущем году тепло в жилые здания муниципия Кишинев начали подавать с 21 октября.

В 2018 году отопительный сезон в Кишиневе стартовал почти на неделю раньше - 15 октября и завершился 9 апреля 2019 года.

С 2016 года в муниципии действует индивидуальный подход к началу подачи тепла в здания.

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