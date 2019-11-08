Второй день протеста водителей фур - десятки людей митингуют у правительства

Десятки молдавских перевозчиков, недовольных тем, что не могут получить разрешения на экспорт товаров в Российскую Федерацию, второй день подряд проводят акцию протеста в центре столицы.

КИШИНЕВ, 8 ноября - Sputnik. В пятницу возобновилась акция протеста перевозчиков, которые требуют решить проблему с выдачей авторизаций на ввоз товаров в Россию.

У входа в Дом правительства со стороны улицы Бэнулеску-Бодони собрались несколько десятков водителей фур и представителей компаний-автоперевозчиков.

К ним вышел представитель министерства экономики и инфраструктуры, который заявил, что разрешения выдаются в соответствии с законом и достигнутыми двусторонними договоренностями. Однако протестующие недовольны его объяснениями и ведут разговор на повышенных тонах.

Обновлено (14:20). Не удовлетворившись общением с чиновником министерства, протестующие переместились к зданию администрации президента РМ. К ним вышел один из сотрудников аппарата президента, с которым лидеры манифестантов вступили в диалог.

В четверг, 7 ноября, десятки фур выстроились на столичной улице Каля Ешилор. Водители пригрозили вывести большегрузные фуры на центральную площадь столицы, если правительство не приступит к решению проблем с выдачей авторизаций.

В чем проблема с авторизациями на экспорт в РФ

На 2019 год Российская Федерация выделила 15 тысяч авторизаций молдавским транспортным компаниям, которые занимаются экспортными поставками, однако этих разрешений, как утверждают отечественные перевозчики, недостаточно. По их собственным оценкам, требуется еще порядка 5000 соответствующих лицензий.

Ранее представители транспортных компаний Силвия Вынту, Игорь Филип и Елена Цыгану в интервью Sputnik раскритиковали министерство экономики, заявив, что ведомство демонстрирует непрозрачность по отношению к игрокам этой сферы рынка.

После возникновения проблемы президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что "Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины.

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