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Мемориальный Комплекс Вечность

Посольство РФ осудило атаку вандалов на памятник герою ВОВ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Российские дипломаты обратились в правоохранительные органы Молдовы с просьбой расследовать атаку вандалов на мемориальную плиту героя Великой Отечественной войны на мемоериале "Вечность".

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Посольство Российской Федерации в Республике Молдова выразило "серьезную озабоченность" в связи с участившимися случаями вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны.

Вечный огонь на мемориале Вечность в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Заявление дипмиссии сделано после инцидента с атакой вандалов на монумент Героя Советского Союза, воина-антифашиста Георгия Черниенко, который посольство назвало "варварской выходкой".

Разбитая гранитная плита была обнаружена на центральной аллее мемориального комплекса "Вечность" в Кишиневе.

Посольство напоминает, что незадолго до выходки вандалов на мемориале "Вечность" неизвестные надругались над постаментом в селе Леушены – легендарным танком Т-34, экипаж которого в кровопролитных боях освобождал от фашистских оккупантов молдавскую землю.

Действия вандалов решительно осудили российские соотечественники и широкая общественность. С отдельной реакцией выступил председатель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

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Российская дипмиссия внимательно следит за развитием ситуации, говорится в заявлении. Посольство России обратилось в правоохранительные органы Молдовы с просьбой провести обстоятельное расследование с наказанием виновных.

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Теги:
Великая Отечественная война, вандализм


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