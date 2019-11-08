Для граждан Румынии, которые находятся на территории Республики Молдова, открыты 37 избирательных участков.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове открылись избирательные участки на выборах президента Румынии.

Голосование будет продолжаться в течение трех дней, 8, 9 и 10 ноября, на 37 избирательных участках по всей Молдове, из которых 12 открыты в Кишиневе.

В пятницу граждане Румынии могут проголосовать с 12.00 по местному времени и до 21.00, в субботу и воскресенье участки будут открыты в 7.00 по местному времени и закончат работу в 21.00 по местному времени.

Голосование в течение трех дней на выборах президента Румынии проводится впервые.

Также впервые на всех избирательных участках будут установлены видеокамеры для поддержания порядка во время голосования.

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