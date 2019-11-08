КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. В Молдове открылись избирательные участки на выборах президента Румынии.
Голосование будет продолжаться в течение трех дней, 8, 9 и 10 ноября, на 37 избирательных участках по всей Молдове, из которых 12 открыты в Кишиневе.
В пятницу граждане Румынии могут проголосовать с 12.00 по местному времени и до 21.00, в субботу и воскресенье участки будут открыты в 7.00 по местному времени и закончат работу в 21.00 по местному времени.
Голосование в течение трех дней на выборах президента Румынии проводится впервые.
Также впервые на всех избирательных участках будут установлены видеокамеры для поддержания порядка во время голосования.
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