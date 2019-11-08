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Профилактические меры против гриппа в школе

В Молдову прибыла первая партия вакцины против гриппа

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
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Sputnik Молдова

Врачи страны готовятся к наступлению холодного сезона и неизбежной эпидемии гриппа - вакцину распределят по поликлиникам.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Первая партия из 50 тысяч доз вакцины против гриппа поступила в Молдову. Ее доставили на склады Национального агентства общественного здоровья (ANSP) и распределят по медицинским учреждениям страны в соответствии с планами, действующими на каждой территории.

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Препарат французского производства на сумму более шести миллионов леев закуплен профилактическим фондом Национальной медицинской страховой компании.

Вакцина одобрена в Республике Молдова, и ее состав соответствует рекомендованному Всемирной организацией здравоохранения для северного полушария в сезоне 2019-2020 годов.

Эта партия медикаментов будет использоваться в основном для вакцинации беременных женщин и детей, сообщает ANSP. Другие категории населения будут обеспечены медикаментами, которые поступят в следующих партиях вакцины.

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Теги:
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