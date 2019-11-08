Подробности обысков в филиалах "Молдовагаз" - что нашла полиция

По сообщению полиции, в ходе обысков получены доказательства и изъяты денежные суммы неизвестного происхождения.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Стали известны подробности обысков, которые утром 8 ноября прошли в нескольких районных филиалах компании "Молдовагаз" и офисе "Молдоватрансгаза".

Обыски прошли в рамках следствия по уголовному делу в отношении ряда сотрудников "Унгень-газ", где действовала мошенническая схема, в результате которой предприятию "Молдовагаз" был нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов леев, сообщил Генеральный инспекторат полиции.

По данным следствия, руководители филиала, получив право на поставку оборудования для филиалов предприятия "Молдовагаз", закупали его по завышенным ценам, извлекая собственную выгоду.

В ходе обысков в "Бельцы-газе", "Яловены-газе", "Шолданешты-газе" и "Молдоватрансгазе", по сообщению полиции, собраны доказательства и изъяты денежные суммы неизвестного происхождения.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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