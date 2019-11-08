В Кишиневе автохам в час пик прокатился по "встречке" - водители возмущены

Несмотря на усилия патрульной полиции снизить вал нарушений правил дорожного движения в стране не удается.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Страшная статистика ДТП в Молдове ничему не учит некоторых водителей. Очевидец снял на видео "автохама", который демонстративно выворачивает на встречную полосу движения в Кишиневе в час пик, игнорируя возмущенные гудки других водителей.

Инцидент произошел вечером 8 ноября в столице на улице Зелинского, где установлено одностороннее движение.

В начале ноября всего за несколько дней на дорогах Молдовы произошло 22 серьезных дорожно-транспортных происшествия, в результате погибли четыре человека и еще 26 получили серьезные травмы, сообщил ранее Национальный инспекторат по патрулированию.

В целом за минувшую неделю полицейские зарегистрировали около 2 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Как и прежде, самым распространенным остается превышение скорости - за это были наказаны 1070 водителей.

Остается высоким и уровень пьянства за рулем - задержано около 60 нетрезвых водителей. Еще 43 человека управляли машиной без водительских прав.

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