Первый медфорум в Приднестровье пройдет с участием международных экспертов

Организаторы сейчас формируют программу мероприятия и список спикеров, которые выступят на площадке форума.

ТИРАСПОЛЬ, 9 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. С момента открытия регистрации участников Первого медицинского форума Приднестровья около недели назад более ста человек выразили желание посетить это мероприятие. В настоящее время ведется работа над формированием окончательного состава спикеров.

"Форум – это возможность презентовать населению ряд госпрограмм, рассказать о том, в каком состоянии находится медицина сейчас и что мы планируем изменить. Граждане смогут задать свои вопросы, узнать мнение компетентных специалистов", - отметил глава Минздрава Алексей Цуркан.

На форум приглашены и международные эксперты, которые намерены поделиться своим опытом преобразования системы здравоохранения.

"Мы прорабатываем возможность их участия", - отметил он.

Как писал Sputnik ранее, первый медицинский форум Приднестровья пройдет 29-30 ноября в кинотеатре "Тирасполь". Вход на мероприятие будет бесплатным, но необходимо заранее зарегистрироваться. Эта можно сделать до 25 ноября.

Как рассказали в минздраве, формат выступлений на форуме будет разный. Это и презентации, и дискуссии, и общение с залом. В перерывах между сессиями каждый желающий сможет получить информационные материалы и даже проверить состояние здоровья по конкретным показателям.

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