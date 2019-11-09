Гагаузы умеют дружить и приготовили для жителей всей страны особый сюрприз

В гагаузской автономии умеют дружить и ценят гостей, которые приезжают сюда: именно поэтому все праздники в регионе проходят красочно и с сюрпризами, исключением не станет и фестиваль вина, который пройдет в Комрате 10 ноября.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. О гостеприимстве гагаузского народа и о радушии, с которым здесь принимают гостя, приехавшего с добром, знают многие. Жители автономии так принимают гостей, что потом не хотят отпускать, - рассказывают многие, кто побывал на различных праздниках автономии.

"Это - люди теплые, как и сам их регион, а душа у них, как степь Буджака", - рассказала корреспонденту Sputnik по телефону жительница Санкт-Петербурга, которая в прошлом году посетила традиционный фестиваль вина в Комрате. © Sputnik / Osmatesco История успеха Гагаузии – деловой подход и сотрудничество с десятками стран

Другой россиянин, также приезжавший на это торжество рассказал, что не мог уехать из гостей, от своих приятелей, к которым приехал на этот праздник. И не из-за злоупотребления вином, а из-за того, что здесь настолько все было вкусно, настолько хлебосольно принимали тут его приятели и такие интересные беседы вели, что бросать такое безмятежное и свободное настроение не хотелось.

"Таких добрых людей надо поискать. Главное, чтобы ты сам, приезжая сюда, не держал камня за пазухой, тогда тебя примут так, что потом будешь вспоминать еще не один год", - рассказал по телефону корреспонденту Sputnik житель Нижнего Новгорода Сергей, который также бывал на этом празднике в гагаузской автономии.

Гагаузы умеют дружить

Традиционный гагаузский фестиваль вина "Gagauz şarap yortusu – 2019" пройдет в Комрате 10 ноября. Однако он также станет особенным, организаторы мероприятия приготовили для гостей не один сюрприз.

Одним из них станет большая, широкая, как гагаузская душа, хора дружбы. Организаторы мероприятия приготовили еще один флешмоб, в котором смогут принять участие все желающие гости.

Хора соберет всех наших гостей и жителей в большую гагаузскую семью. Ведь главное для этого уникального народа - хранить и беречь свои традиции. А у гагаузов с "хорой" очень много связано.

© Sputnik / Miroslav Rotari девушки в национальных костюмах

В интервью новостному сайту gagauzinfo.md начальник управления культуры Гагаузии Марина Семенова, цель этого праздника - это не только выпить стакан вина, но и проведение национальных обрядов, сходить в церковь, сделать это так, как делали гагаузы 50-70 лет назад.

© Sputnik / Miroslav Rotari девушки в национальных костюмах

"На этом фестивале вина будет также продемонстрирован крупный флешмоб, в котором принимают участие более 300 артистов. Это будет своего рода театрализованная постановка", - рассказала Семенова.

Уникальные гагаузские деликатесы

Уникальность блюд гагаузской народной кухни и неповторимый вкус по-настоящему домашней еды, приготовленной по рецептам, унаследованным от предков, ну и, конечно же, вино - южное, слегка терпкое и хмельное, как воздух Буджакской степи - именно так в столице гагаузской автономии планируют отметить ежегодный День вина.

Фестиваль вина - это не только возможность продегустировать лучшие вина Гагаузии, но и отведать блюда гагаузской национальной кухни. Ее богатство и многообразие поражает, она формировалась веками, вобрав в себя черты кочевого быта, элементы кухни в местах оседлости.

Неповторимый вкус блюда приобретают благодаря способам приготовления - томлению в чугуне, обжариванию, выпеканию в духовке. Часто блюда готовят на открытом огне, что придает им особый аромат и вкус.

© Sputnik / Miroslav Rotari Plăcinte tradiționale moldovenești, un deliciu nemaipomenit

Гостей фестиваля обязательно угостят вкуснейшей кывырмой и каурмой, ароматными голубцами (sarma), булгуром, фаршированными и квашенными овощами, хрустящими гёзлемя, и многими другими традиционными блюдами.

Кроме того, обязательным атрибутом гагаузского стола является вино, многообразие сортов которого удивит самого взыскательного гурмана.

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