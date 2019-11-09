В Кишиневе в любой момент есть шанс сгинуть в бездну и покалечиться - фото

Незавидное наследство досталось новому генеральному примару столицы от его нерадивых предшественников, в Кишиневе почти на каждом шагу для пешеходов существует опасность переломать ноги, виной всему - повсеместные выбоины и ямы, покрытие не ремонтировали десятками лет.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Кишиневские тротуары напоминают все больше настоящую полосу препятствий. Пока дороги не завалены снегом и не покрыты наледью, а при неблагоприятных метеорологических условиях выживание на них становится делом счастливого случая и удачи.

Но даже сейчас, пока еще сравнительно тепло и сухо, в темное время суток любой горожанин или гость молдавской столицы не застрахованы от того, чтобы не попасть в яму или выбоину на тротуаре и даже на проезжей части. Тут, как говорится, виноваты предыдущие муниципальные власти, а лечение придется оплачивать самому пострадавшему. © Sputnik / Miroslav Rotari "Но пасаран" - кишиневцы не пускают автолюбителей на тротуары

Парадоксальные и дикие по своей простоте фотографии еженедельно публикуют жители молдавской столицы. На фото - оригинальные по-кишиневски обозначения ям и открытых люков на дорогах и тротуарах. Ветки, поломанные стулья, строительный мусор, бревна с навязанными на них красными лентами - чем только не обозначают кишиневцы выбоины, чтобы не покалечиться и не получить травмы и переломы.

Очередной такой случай произошел на проспекте Траян, где огромную зияющую дыру в дорожном покрытии вновь обозначили сухой веткой. Зрелище, конечно, - ярко контрастирующее с одной из главных улиц сектора Ботаника и города в целом.

Если трезво взглянуть на муниципальные проблемы, то мы увидим, что бюджеты целого ряда европейских городов примерно схожи с кишиневским. Но там работы по ремонту того же дорожного полотна и тротуаров выполняются быстро, без особого вреда экологии города и, что самое главное, рентабельно и очень качественно.

Сейчас же новоизбранному генеральному примару не позавидуешь в том смысле, что ему придется разгребать либеральное наследство предыдущих столичных градоначальников, а процесс этот будет трудным и долгим. Однако многие кишиневцы верят в то, что ему удастся хотя бы частично справиться с валом проблем, который на него свалился после избрания. © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе обратились к владельцам квартир - что они должны знать

Трещины и ямы овладели всей столицей

По брусчатке улицы, названной именем народного артиста СССР и Молдовы, прославленного композитора Евгения Доги, вальяжно пройтись не удастся. В лучшем случае есть шанс испортить обувь, если часто там гулять, в худшем - рано или поздно получить травму. Особенно это угрожает представительницам прекрасного пола, изысканный каблук туфелек которых может застрять между острых "зубьев" брусчатки.

Что интересно, сам Дога (уже после того, как улице присвоили его имя) довольно едко отозвался об этом детище бывшего либерального мэра Кишинева, отметив, что воплощенный проект является издевательством, а прекрасную идею превратили в безобразие.

"Она не для пешеходов, а для лошадей. Если ходить там на каблуках, не только останешься без каблуков, но и ноги сломаешь. Она сделана "абы как". Руководство примэрии постоянно меняется, там не с кем разговаривать. Красивые вещи стоят дорого. Хорошо, что они сделали это, и сделали, пока я жив, но надо было довести все до конца. Нужно было контролировать весь процесс строительства", - заявлял тогда композитор.

Кишиневцы не стесняются в выражениях

Корреспондент Sputnik Молдова решил выйти на пешеходную улицу, чтобы выяснить, что сегодня думают кишиневцы и гости столицы об этом детище Киртоакэ.

"Когда было заявлено об этом проекте, я радовалась. Наконец-то, думала, будет, где пройтись с детьми, посидеть на скамейке или в кафе. Но когда столичные власти сделали то, о чем столько говорили, наступило настоящее разочарование. Нет ни нормальных скамеек, ни урн для мусора, кое-где припаркованы машины, нет больших деревьев. Не улица для отдыха, а, извините, прямо Голгофа какая-то", - рассказала одна из столичных жительниц.

Пожилой мужчина отметил, что хоть и ходит в удобной обуви, но подниматься или спускаться по этой улице не может, так как постоянно есть шанс вывихнуть ногу, что в таком почтенном возрасте - крайне опасно.

"Камни этой новоявленной мостовой буквально впиваются в подошву, пройти по этой так называемой пешеходной улице крайне сложно", - рассказал собеседник.

Молодая женщина на каблуках, шедшая по улице Доги, как по полосе препятствий, сразу привлекла внимание корреспондента Sputnik, который решил поинтересоваться, зачем же она в такой изысканной обуви идет по таким неотесанным камням.

"Постоянно опаздываю везде, а поскольку работаю неподалеку - так быстрее добираться. Но ходить здесь очень опасно, каждый раз опасаюсь просто упасть", - разоткровенничалась женщина. © Sputnik / Miroslav Rotari Чебан ответил на слова Нэстасе, пожелавшего ему успеха на посту мэра Кишинева

Немного грустной иронии

В известном романе Ильфа и Петрова "12 стульев" Остап Бендер мечтал гулять в белых брюках по мостовой вдоль набережной Рио-де-Жанейро. Сегодня тех, кто мечтает гулять по кишиневским мостовым и тротуарам, ожидает настоящий кошмар. Рвущаяся обувь, поломанные каблуки женских "лабутенов" и отваливающиеся колеса у детских колясок — это только полбеды. Основную опасность кишиневские тротуары несут именно здоровью горожан. Растяжения и переломы, полученные горожанами, — вот та цена, которую отныне они вынуждены платить за променад по столице. Однако многие из кишиневцев надеются, что ситуация все же изменится к лучшему. Когда это произойдет - покажет время.

Ну а пока кишиневцы могут падая говорить лишь фразу из известного фильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", вмитг проблемы, накапливавшиеся десятилетиями, не решить.

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