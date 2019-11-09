Россиянка рассказала о своих впечатлениях о Кишиневе и жителях Молдовы

В Молдове, к сожалению, понятно, когда из страны уезжают люди, но когда сюда приезжают жить надолго граждане Российской Федерации, это вызывает неподдельный интерес у граждан страны.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. В последние два десятилетия массовая миграция граждан из Молдовы приобрела поистине угрожающие масштабы. По подсчетам демографов, ежегодно из Молдовы навсегда уезжает свыше 30 тысяч человек. Страны Евросоюза, Россия, США, Канада, Израиль, Австралия, Великобритания — лишь тот немногий список мест назначения, куда граждане нашей страны уезжают на ПМЖ. И в самой Молдове уже свыклись с такой печальной тенденцией.

Но особо оживленный интерес у граждан нашей республики вызывают те люди, которые, как говорится, вопреки и несмотря, переезжают на постоянное место жительство в Молдову, причем из России.

Что заставило жительницу Чебоксар приехать на постоянное место жительство в Молдову и каковы впечатления россиянки от Кишинева и его жителей? Об этом корреспондент Sputnik побеседовал с гражданкой России Светланой Никифоровой.

"Я вышла замуж за молдаванина, поэтому переехала несколько месяцев назад жить в Молдову. Республика ваша мне очень понравилась. У вас очень добрые, гостеприимные и хлебосольные люди. Также очень привлекает многонациональность молдавского народа. Здесь целое переплетение этносов, их культур, языков, традиций. Это не может не быть интересным", — подчеркнула собеседница. © Sputnik / Osmatesco Медведев: граждане Молдовы могут поступать в вузы РФ на общих основаниях

По ее словам, человек, который приезжает жить в Молдову из России, быстро начинает чувствовать себя здесь, как дома, прежде всего потому, что и Российская Федерация — очень многонациональное государство.

Не такие оптимистичные впечатления у Никифоровой вызвал Кишинев. По ее словам, первое, что может сказать человек, увидевший наш город — "у него нет хозяина". Резкий контраст отмечает россиянка между молдавской столицей и Чебоксарами, которые несколько лет назад даже были признаны самым чистым городом России.

"Первое, что встречает человека, приехавшего в Кишинев, — зловонный запах, как мне объяснили, со стороны очистных сооружений. Еще один момент, который бросается в глаза — обваливающаяся штукатурка на некогда красивых зданиях в историческом центре, в том числе на ратуше мэрии. Также, простите за такую резкую оценку, но центр города, тротуары в Кишиневе, как после бомбежки", — констатировала собеседница.

Однако, по ее словам, Кишинев радует человека, впервые приезжающего сюда, своими парками, скверами, своей зеленью летом и пестрым уникальным пейзажем листвы осенью. И особенно ее впечатлило, что в столице очень доброжелательные люди.

Никифорова отмечает среди преимуществ для себя — практическое отсутствие языковых барьеров между людьми, что, по ее мнению, также — большой плюс. Однако и в этом направлении у россиянки в Молдове возникли незначительные инциденты.

По ее словам, она прикладывает все усилия для изучения государственного языка Молдовы, однако пока говорить о свободном владении им далеко не приходится.

Начала она и процесс оформления молдавского гражданства, поскольку, по ее словам, намерена связать свою жизнь именно с нашей республикой, которую она в завершении интервью одним словом охарактеризовала "солнечной".

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