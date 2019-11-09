Православная церковь отмечает день Нестора-летописца: чем он знаменит

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах 11 века в Киеве. Юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Постриг Преподобного Нестора преемник преподобного Феодосия, игумен Стефан. При нем же он был посвящен во иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты затворника (впоследствии Новгородского святителя, память 31 января), увлекшегося иудейским мудрствованием.

В 80-х годах 11 века он написал "Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба" в связи с перенесением их святых мощей в Вышгород в 1072 году, а также составил житие преподобного Феодосия Печерского. © Sputnik / Miroslav Rotari Святой и великий Штефан - Молдова отмечает годовщину канонизации господаря

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление к 1112-1113 годам "Повести временных лет". Необычайно широкий круг источников (предшествующие русские летописные своды и сказания, монастырские записи, византийские, различные исторические сборники, рассказы старца-боярина Яна Вышатича, торговцев, воинов, путешественников), осмысленных с единой, строго церковной точки зрения, позволили преподобному Нестору написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода.

Инок-патриот излагает историю Русской Церкви в главных моментах ее исторического становления. Он говорит о первом упоминании русского народа в церковных источниках — в 866 году, при святом патриархе Константинопольском Фотии; повествует о создании славянской грамоты святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, о Крещении святой равноапостольной Ольги в Константинополе.

Летопись преподобного Нестора сохранила нам рассказ о первом православном храме в Киеве (945), об исповедническом подвиге святых варягов-мучеников (983), о "испытании вер" святым равноапостольным Владимиром (986) и Крещении Руси (988). Первому русскому церковному историку обязаны мы сведениями о первых митрополитах Русской Церкви, о возникновении Печерской обители, о ее основателях и подвижниках. © Sputnik / Евгений Панасенко Какая вода на Крещение считается святой - фото

Время преподобного Нестора было нелегким для Русской земли и Русской Церкви. Русь терзали княжеские междоусобицы, степные кочевники-половцы хищными набегами разоряли города и села, угоняли в рабство русских людей, сжигали храмы и обители. Преподобный Нестор был очевидцем разгрома Печерской обители в 1096 году. В летописи дано богословское осмысление отечественной истории. Духовная глубина, историческая верность и патриотизм «Повести временных лет» ставят ее в ряд высочайших творений мировой письменности.

Преподобный Нестор скончался примерно в 1114 году, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид "Повести временных лет", игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из дошедших до нас списков, сохранивших "Повесть" преподобного Нестора ("Лаврентьевскую летопись").

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

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