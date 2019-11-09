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Зарыбление Днестра: главную реку Молдовы выпустили четыре вида рыбы

Днестр: есть ли кто живой

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Sputnik Молдова

Год от года Днестр все больше деградирует, превращаясь из некогда полноводной реки в стоячее озеро. Причиной послужила главным образом хозяйственная деятельность человека, прежде всего, строительство ГЭС.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Состояние рыбных запасов реки зависит от ее гидрологии. И Днестр, исторически будучи равнинно-горной рекой, поменял свой статус, превратившись в медленнотекущую реку, для которой характерны процессы превращения в озеро.

Днестр
© Photo: Facebook / Графов Андрей
Что происходит с рыбой в Днестре

Соответственно, и состав рыбы Днестра меняет свою структуру, меняясь от рыб, которые любят жить на течениях, в сторону рыб, которые любят жить в стоячих водоемах. Об этом рассказал доктор биологии, декан Естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета Сергей Филипенко.

И все же, природа сопротивляется, как может, и все же сохраняет свое видовое разнообразие. Но, к сожалению, уже и в уловах любителей практически исчезли так называемые "трофейные" экземпляры рыб. Речь идет о рыбах, характеризующихся большими размерами, то есть, таких, какими рубаки обычно хвастают друг перед другом: "Вооооот такого сома вчера поймал!"

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Рыболовы-любители с сожалением вспоминают, как когда-то вытягивали из Днестра карпов весом по 12 килограммов. Сегодня та рыба, которую вылавливают, не успевает даже достичь промыслового размера. То есть, попросту говоря, большая часть улова – мальки. Поэтому, призвал Филипенко, если вашей добычей стала некрупная рыбка, которая еще только начинает свой жизненный путь и вряд ли успела оставить потомство – выпустите ее.

И также следует поступить, если какую-нибудь редкую рыбку, стерлядь, к примеру, выловите. Иначе через несколько лет рискуете и вовсе прийти с рыбалки на Днестре с пустыми руками.

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