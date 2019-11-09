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Супермаркет

Эколог призвал молдаван проверить свои холодильники

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Сегодня во всем мире набирает популярность новое движение – осознанное потребление. Его сторонники практикуют минимализм во всем. Главная идеология этого движения – отказаться от излишнего, довольствоваться только необходимым.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Осознанное потребление предполагает использование уже имеющихся ресурсов и отказ от покупки вещей ради самих вещей. Движение возникло как протест против идеологии потребления, заставляющей покупать то, без чего вполне можно обойтись.

"Даже небогатая Молдова производит очень много отходов, зачастую используя нерационально в том числе и продукты питания. В первую очередь, я призвал бы граждан задуматься – а что находится у них в холодильнике? Осознанное потребление – это рассчитывать свой бюджет, планировать потребление тех продуктов, которые вы хотите, и не закупать излишнего", - рассказал руководитель Движения за устойчивое развитие Green Moldova Аннаслав Яковенко.
Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Яковенко сообщил, что, выбирая осознанное потребление, можно неплохо сэкономить свой бюджет. Сначала, конечно, придется научиться планировать меню, закупать заранее продукты, что представляет определенную сложность. Но ничего невозможного нет, если цель благородна – спасение планеты, да и бонус в виде экономии бюджета тоже весьма приятен.

"Я не призываю ни в коем случае к дауншифтингу, уходу в леса, борьбе с гаджетами и современными технологиями. Но задумайтесь над своим образом жизни и режимом питания, что мы едим и как мы едим. А после этого стоит задуматься, что мы будем покупать, может не все из этого нам и надо", - заявил Яковенко в интервью студии Sputnik Молдова.

Конечно, тех, кто готов полностью принять идеологию осознанного потребления, пока еще немного. Но, в конце концов, контролировать свои траты и довольствоваться необходимым - один из способов быть ответственным. Задумайтесь: на производство продуктов питания тратится огромное количество ресурсов: водных, земельных, энергетических. И неразумно тратить их на производство того, что в скором времени окажется в мусорном баке.

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