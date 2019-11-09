Продажа водительских прав в Молдове - купить можно, но проблемы будут

Спрос рождает предложение и в Молвдое можно купить водительские права, поскольку посредники в этом процессе всегда найдутся - корреспондент Sputnik Молдова выяснял: как сдать экзамен по вождению без того, чтобы платить мзду.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. В Молдове часто можно услышать среди опытных автомобилистов: "Права купил, а ездить не купил". И действительно, говорить о том, что в процессе сдачи экзамена на соискание водительских прав все прозрачно, не приходится.

В Молдове ежегодно происходят инциденты, связанные с нарушениями закона и извлечением выгоды из влияния среди тех, кто может "поспособствовать" в получении заветного документа для тех, у кого проблемы с практической частью, с навыками вождения автомобиля.

Бизнес на водительских правах в Молдове достаточно распространен. И хотя власти ужесточили наказание за такого рода правонарушения, довольно часто в сводках правоохранительных органов мелькает информация о новых случаях задержания тех, кто решил подзаработать на помощи в получении водительского удостоверения. © Sputnik / Miroslav Rotari Одобрен договор о признании водительских прав Молдовы в Турции

Прося с водителей в виде мзды до 6-7 тысяч леев, эти "посредники" рискуют заплатить больше в виде штрафа, который за такого рода правонарушения составляет 10 тысяч леев.

Как заявил Sputnik заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару, сдача экзамена на получение водительских прав предусматривает две составляющих: теоретическую и практическую.

"По сдаче теоретической части у экзаменуемых проблем не возникает, так как весь процесс проходит под мониторингом видеокамер, установленных в классах. Более того, теоретический тест сдается на компьютере, он же определяет результаты работ. Здесь человеческий фактор полностью исключен", — отметил эксперт.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают проблемы, в том числе, связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на " упрощенную" процедуру получения водительских прав.

Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за помощь в получении документов.

Так, власти постарались оснастить автомобили, на которых сдается экзамен, видеооборудованием. По словам Кожокару, также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, на которых соискатели водительских прав будут сдавать экзамен.

По статистике, в республике с первого раз сдают практическую часть экзамена по вождению лишь 3-4 процента граждан, желающих получить права, остальных, что называется, "валят". Конечно, зачастую это происходит по вине самих экзаменуемых, которые недостаточно хорошо овладели навыками вождения, однако коррупционная составляющая, по словам несостоявшихся еще водителей, в этом процессе также имеет место.

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