Шокирующие цифры - как в Молдове распадаются семьи

По сравнению с 1991 годом в Молдове стало значительно больше разводов, все больше "семейных лодок" разбивается о быт, безденежье, отсутствие перспектив развития.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В последние годы в Молдове значительно увеличивается число официальных разводов. Если в 1991 году регистрировали 1 случай развода на три официальных брака, то в 2019-м стистика еще более печальная: 1 развод на два брака.

Особенно остро стоит проблема распада семей в городской среде. По данным Национального бюро статистики, за весь 2018 год 10 тысяч 300 семейных пар в Молдове развелись именно в городах страны, в то время, как в сельской местности этот показатель за год составил лишь 383 распавшихся семьи. © Sputnik / Пора разводиться. Как спасти отношения после рождения ребёнка?

Всего в Молдове за 2018 год зарегистрировали 20 тысяч 400 браков. Из них 15 тысяч впервые сочетались браком, а порядка 5 тысяч выходили замуж или женились во второй или третий раз. По статистике, молдавские женщины более пунктуальны и стараются выйти замуж, как можно раньше, в то время, как мужчины особо не спешат под венец.

Как свидетельствует официальная статистика, в 2018 году средний возраст женихов составил 28 лет, а невест - 25 лет. По сравнению с 2014 годом, число молодых людей, впервые вступающих в брак, значительно сократилось. Таким образом, молодоженов, заключающих брак в возрасте от 20 до 24 лет, в республике стало меньше на 6,5 процента.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK