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Есть повод для беспокойства - опасная болезнь атаковала Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В последние годы в Молдове сохраняется напряженная ситуация, связанная с бешенством, республика занимает второе место в Европе по распространению этого вируса.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В Молдове регистрируют все больше случаев заболевания бешенством. Так, с 1 по 7 ноября в республике зафиксировали 4 лабораторно-подтвержденных случая смертельного вируса - им были заражены две собаки, корова и лиса.

Вирус зафиксировали в 4 районах республики, сообщают в Национальном агентстве продовольственной безопасности, а именно - в Сынжерейском, Фэлештском, Каушанском и Слободзийском районах. 

Риски заразиться бешенством для людей в Молдове довольно велики, республика занимает второе место в Европе по числу распространения этого вируса. Особенно велик риск заражения у жителей сельской местности - его могут распространять лисы, хорьки и другие дикие животные, которые часто попадают на подворья сельчан. 
Прививание от вируса бешенства
© Fotolia / Tobias Arhelger
Проблема бешенства в Молдове: несколько лет ситуация напряженная

Бешенство можно предотвратить и вылечить в случае, если человек, которого укусило дикое животное, вовремя обратится к врачу. Иначе существует риск быстрой смерти. Из-за осложнений, вызванных этим вирусом, летом 2019 года скончался 11-летний мальчик. Аналогичный летальный случай произошел в 2002 году в Дрокии, а в 2016-м по этой причине скончался 56-летний мужчина в одном из сел Каушанского района.

Инкубационный период бешенства обычно длится 2-3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка.

Первоначальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, а также необычные или необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Существуют две формы этой болезни: 

  • У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия (водобоязнь) и иногда аэрофобия (боязнь сквозняков или свежего воздуха). Смерть наступает через несколько дней в результате кардиореспираторной остановки.
  • На паралитическое бешенство приходится около 20% всех случаев заболевания у людей. Эта форма бешенства протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная форма. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и в конечном итоге наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни.

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Теги:
бешенство, повод, беспокойство, болезнь


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