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Археологические раскопки, архивное фото.

Находка археологов в Гагаузии - чьи останки там удалось обнаружить

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Sputnik Молдова

Древнее массовое захоронение обнаружили археологи близ одного из сел в Чадыр-Лунгском районе Гагаузии, ему почти четыре века.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Стали известны результаты антропологической экспертизы раскопок вблизи села Казаклия, Чадыр-Лунгского района. Согласно данным специалистов, там были захоронены ногайцы, крымские степные татары.

Об этом новостному порталу gagauzinfo.md сообщила директор научно-исследовательского центра Гагаузии имени Мари Маруневич Ирина Константинова.

Она отметила, что экспертизу и описание палеоантропологического материала из ногайского могильника Казаклии сделал молдавский ученный, доктор биологии Александр Варзай.

Анализ материала показал, что в этом погребении были обнаружены скелеты 39 человек. По словам ученного, значительная часть найденных останков - детские, еще 15 останков - женские и 9 погребений - мужские.
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Ирина Константинова подчеркнула, что этот не глубокий анализ археологического материала "уже дал основания делать серьезные выводы".

"Эксперт дал нам заключение, что погребенные в этот кургане люди принадлежали эпохе XVI столетия нашей эры. Это племена ногайцев, крымских степных татар, проживавших в то время на этой территории. Сейчас мы собираем полную информацию по этим раскопкам и хотим провести отчетное собрание по археологии. Мы сделаем полную публикацию экспонатов и представим их на выставке", - отметила Константинова.

Археологические раскопки велись в июле текущего года на территории села Казаклия. В этом же селе был обнаружен курган скифских захоронений, датируемый IV веком нашей эры. Ученным еще предстоит его исследовать.

Этническая история ногайского народа главным образом основывается на наименовании разветвленной родовой стратификации, где этнонимика конкретных родов и родовых групп в сочетании с употребительной идентификацией кланово-семейных знаков-тамг отчетливо прослеживает этногенетическую и историко-культурную преемственную связь с этнонимикой важнейших субъектов ранних и поздних эпох на североевразийском пространстве, межэтническая интеграция которых и составила совокупность и в целом общность ногайского этнического единства.

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Теги:
раскопки, находка, археологи


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