Неадекватное поведение водителя в Кишиневе попало на видео

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Хамство на дорогах для многих молдавских автолюбителей стало нормой, утверждают шоферы, которые предпочитают вести себя на трассе вежливо по отношению к другим участникам движения.

Перевозить ребенка без детского кресла нельзя не только потому, что это запрещено законодательством, но в первую очередь потому, что это крайне опасно. Тем не менее многие родители часто перевозят своего ребенка в машине на коленках. Особенно когда планируется поездка на короткое расстояние. В этом случае многие родители считают, что за короткую поездку ничего не случится, и перевозят ребенка на коленках.

Молдавские водители, которые беспокоятся о других участниках дорожного движения, иногда делают замечания таким родителям, однако те ведут себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Аналогичный случай произошел в минувшую пятницу в Кишиневе. В социальных сетях был размещен видеоролик, где на замечание о том, что ребенка следует перевозить в автокресле, другой водитель получает плевок в лицо.

Такое поведение возмутило многих пользователей соцсетей, просмотревших ролик. Некоторые из них не стесняются в комментариях. "За такое отношение к перевозке ребенка надо штрафовать!", - написал один из них. Другой, комментируя плевок в ответ на замечание и вовсе вспомнил фразу из фильма режиссера Владимира Меньшова "Любовь и голуби" - "Юг! Культура!.. Понимать надо!".

В 2018 году молдавские власти решили удвоить штрафы за перевозку детей без специального автокресла. Таким образом, водители, которые не устанавливают детское автокресло, рискуют заплатить от 600 леев до тысячи 200 леев, а также получить два штрафных пункта.

Чем вызваны эти случаи агрессии, и почему водитель водителю в Молдове отныне не "друг, товарищ и брат"? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

"В Молдове, в жестких условиях погони за заработком, у людей просто не хватает никаких эмоциональных сил нормально взаимодействовать с другими членами социума. Они вымещают негативную энергию на ни в чем не повинных людей, и это, к сожалению, уже вошло в норму поведения. Уважение к простому человеку ушло на второй план. Жажда личного благосостояния и пожелания неудач другим людям выместили взаимоуважение в молдавском обществе", — отметила Ковалева.

Исследования показывают, что почти каждый второй ребенок неправильно закреплен в автомобиле. Это может привести к серьезным травмам при экстренных ситуациях на дороге или в случае аварии. Кто-то неправильно сажает ребенка в детское кресло. Кто-то вообще не дружит с головой, сажая детей в машину без кресла.

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