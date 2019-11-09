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Центральный рынок

Как молдавских покупателей обсчитывают на базаре - неожиданные подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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31610
Sputnik Молдова

Многим покупателям надо быть предельно внимательными, осуществляя покупки на молдавских рынках, там есть шанс быть обсчитанным так, что человек этого даже не замечает.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В романе Ильфа и Петрова "Золотой теленок" герой Остапа Бендера говорил: "У меня есть тысяча и один способ законного отъема денег". В нашей жизни тоже бывают инциденты с обсчетами покупателей, которым надо держать ухо востро. 

Обсчет покупателя - наиболее доходная и не требующая больших затрат энергии операция для продавца. Подсчитывая в уме, продавец легко может к полученной сумме добавить несколько рублей или десятков рублей в зависимости от стоимости покупки. То же самое делают и продавцы, считая в последнее время стоимость покупки на калькуляторах.
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Здесь просто предварительно вносится та или иная сумма в память калькулятора и затем при подсчете суммы за товары незаметно нажимается клавиша суммирования с памятью и - обсчет состоялся.

В этом случае покупателю настойчиво показывают, полученную сумму на своем калькуляторе, и продавец доказывает в случае выявления обмана, что это просто неправильно считает его калькулятор, а он здесь совсем и ни при чем.

Обман при расчете с покупателем - это чистое мошенничество, которое наиболее чувствительно действует на покупателя. Здесь имеется много способов и методик мошенничества.

Вам вначале называют сумму, которую Вы должны заплатить, а затем продавец, получив от Вас деньги, начинает обслуживать другого покупателя, ссылаясь на то, что стоит очередь и он не может все делать одновременно. Затем, назвав сумму для другого покупателя, продавец рассчитывается с Вами либо как со следующим покупателем, либо перепутав некоторые цифры дает Вам сдачу неправильно, обманывая Вас.

При уличении продавца в обмане она громко скандалит и взывает к помощи оставшуюся очередь, что ей мешают работать, что она не может все держать в голове. "Ну подумаешь - ошиблась на несколько леев, со всеми так бывает" - заявляет она покупателю.

Вам дают сдачу мелкими суммами, чтобы Вы ее не стали подсчитывать. В случае, когда Вы все таки сосчитаете всю мелочь и выясните, что Вас обманули, Вам просто добавят недостающую сумму. Имеются и различные другие способы психологического давления на покупателя при расчетах с ним. Но вряд ли молдавские продавцы владеют ими. 

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Теги:
покупатели, обман


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