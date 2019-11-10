Оборотни - среди нас: они реально водятся в Молдове - доказательства

Оборотнями в Молдове можно назвать гибридных волков, существование которых зоологи подтвердили более 40 лет назад.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Сергей Цуркану. "Молодая цветущая мать улыбалась, думая о пятилетнем сынишке и не знала, что сзади к ней уже вплотную подкралась смерть… Вначале она ощутила сильный толчок в спину, от которого, не удержавшись на бревне, упала вниз лицом. И тут же в ее шею, чуть ниже затылка, впились тупые неумолимые ножи…

В первый момент женщина растерялась, потом стала отчаянно бороться. Закидывая руки назад, она пыталась, оттолкнуть своего врага, но пальцы путались в густой жесткой шерсти, и руки бессильно скользили по упругому извивающемуся телу зверя. Тогда женщина сделала попытку перевернуться на спину, однако мощные, твердые, как дерево, лапы упирались в ее лопатки и плотно прижимали к земле. © AFP 2019 / Chandan Khanna Редкая болезнь сделала из школьника "оборотня" - фото

Она слышала рыкающий храп, ощущала горячее дыхание хищника. Из прокушенной шеи начала фонтанами хлестать кровь, и над поляной зазвенел пронзительный вибрирующий крик — крик боли и отчаяния… Челюсти зверя сжимались все туже, в его зубах захрустели позвонки. Истошный крик погибающей сменился слабым стоном, но скоро умолк и стон. В расширенных ужасом глазах женщины померк свет летнего дня. Через час над поляной по-прежнему порхали бабочки".

Это не цитата из нового романа Стивена Кинга и не сценарий голливудского фильма ужасов. Это отрывок из повести "Оборотень", изданной еще в Советской Молдавии (в 1982 году) издательством "Литература артистикэ". Повесть знаменитого когда-то, а сейчас, к сожалению, почти забытого писателя и зоолога Герасима Успенского, известного своими научными экспедициями. Как международными, так и по всей территории Советского Союза.

Что важно и интересно: последние десятилетия Герасим Успенский жил в Кишиневе. Будучи не просто популяризатором науки и талантливым писателем, а и серьезным ученым, Успенский в каждом произведении опирался исключительно на научные факты.

Sputnik Молдова писал про так называемых "гибридных волков", — животных, возникших как результат кровосмесительной связи волка и собаки, такие животные отличаются могучим телосложением и бесстрашием, сочетая в себе собачью открытость к человеку и волчью агрессивность. В некоторых случаях, в природе, гибридные волки становятся серьезнейшей опасностью не только для других животных, но и для человека.

Именно такой случай в повести "Оборотень" и описывал Герасим Успенский — как гибридный волк убивал людей, с такой жестокостью и бесстрашием, что в народе поползли слухи о том, что в лесу появился оборотень. Главный герой повести выследил и убил "оборотня" — гибридного волка.

Вот как он описывает животное.

"Осматривая зверя, я отмечал его особенности. Окраска шерсти — волчья, только на затылке и между ушами слишком много бурых тонов. Челюсти и зубы — типично волчьи и очень мощные. Лапы, хоть и невероятно большие, тяжелые, но — как у волка, с овальным следом. Хвост — короче и тоньше, чем у волка, а его конец загнут кверху. На морде — бело пятно… И этот глухой, харкающий лай, который я, наверное, запомню на всю жизнь. Догадка пришла сама собой: да это же ублюдок, помесь волка с собакой! Его матерью наверняка была волчица. Он вырос в волчьем логове и стал настоящим диким хищником, а от собаки-отца унаследовал неустрашимость перед человеком, вредную и нелепую для дикого зверя неустрашимость, которая и привела его к гибели. Но у этого выродка чрезвычайно ярко проявилось то, что биологи называют гетерозисом или гибридной силой. Отсюда и такие размеры, такая массивность тела. Я попробовал приподнять зверя за ноги и… отказался от этого".

Как видно, зоолог и писатель Успенский еще десятилетия назад предупреждал в своей повести об опасности подобных гибридов, а с учетом того, что каждая его книга это, по сути, переработанное документальное исследование, можно сделать вывод, что случаи убийств гибридными волками людей встречались в истории нашей страны в прошлом.

И, кстати, очень жаль, что после обретения Республикой Молдова независимости книги Герасима Успенского не переиздавались. Да и память об этом замечательном ученом и писателе живет теперь только в сердцах поколения, перешагнувшего 40-летний рубеж. Тех, кто штурмовал библиотеки в 70-е и 80-е годы прошлого века.

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