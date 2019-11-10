Точный прогноз погоды - будет ли тепло в воскресенье и на следующей неделе

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. В воскресенье на большей части территории Молдовы ожидается переменная облачность, а на севере страны возможны кратковременные слабые дожди. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью столбик термометра покажет от +9 до +12 градусов, а днем будет еще теплее - в среднем +19, +23 градусов по Цельсию.

Ветер — южный. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное. © Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2019 год

В последующие сутки погода не изменится. Такой же температурный режим синоптики обещают и в понедельник, 11 ноября. А со вторник, 12 ноября, - опять +18, +22.

Праздники и народные приметы

В этот день отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества Пятницы — покровительницы женщин и матерей.

Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особенным праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

С пятницей, как с днем недели, было связано множество примет. Например, говорили, что тот, кто в пятницу много смеется, в старости будет много плакать. В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать детей. В то же время если ребенок болел, его на Параскеву приводили к роднику, чтобы смыть все недуги.

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