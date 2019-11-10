Как узнать, изменяют ли молдавские мужья своим женам

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. С эволюционной же точки зрения адюльтер невыгоден человеку как виду. Предполагаемая польза — например, возможность иметь детей от более здорового и сильного партнера, скорее всего, окажется меньше, чем вред.

Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22 процента женщин и 28 процентов мужчин изменяли постоянным партнерам. Но саму измену оба пола понимают несколько по-разному. Женщин больше волнует эмоциональная сторона, мужчин — физиологическая. Это характерно и для стран с равноправием полов, и для патриархальных обществ, где женщины находятся в подчиненном положении.

Норвежские и американские исследователи объясняют это так: представители сильного пола особенно остро реагируют именно на сексуальную измену, потому что не могут быть до конца уверены в отцовстве. Ведь мужчина, если дети не от него, вкладывает свои ресурсы в чужие гены, а сам остается без потомства. © Fotolia / fasphotographic Шокирующие цифры - как в Молдове распадаются семьи

Женщина не сомневается в собственном материнстве, но не уверена, будет ли партнер и дальше поддерживать и защищать семью. Соответственно, близкие эмоциональные отношения с соперницей увеличивают риски лишиться ресурсов, необходимых для воспитания ребенка.

Вероятно, поэтому слабый пол в целом лучше вычисляет потенциальных изменников. Ученые из Колледжа Олбрайт (США) записали речь десяти женщин и десяти мужчин — гетеросексуальных представителей европеоидной расы, не состоящих в браке. Половина сохраняли верность постоянным партнерам, половина изменили хотя бы раз. Затем эти записи дали послушать 152 добровольцам — 88 женщинам и 64 мужчинам. Выяснилось, что дамы довольно точно определяют обманщиков по голосу, у сильного пола такой суперспособности нет.

Женщины и обманывают лучше. В исследовании австралийских ученых мужей уличали в неверности по выражению лица в 15 процентах случаев, для жен этот показатель — только четыре процента.

Но, как установили в Оксфордском университете, понять, склонна ли женщина к измене, можно по длине ее пальцев. Исследователи опросили 474 добровольца о сексуальной жизни, затем измерили их анатомические параметры и провели ряд анализов. Выяснилось, что у женщин, заводивших отношения на стороне, указательный палец левой руки длиннее безымянного.

Мистики в этом никакой нет, объясняют ученые. Согласно одной из гипотез, соотношение длины пальцев отображает уровень женских половых гормонов — эстрогенов. Чем выше их концентрация, тем больше в девушке женственности. Поэтому обладательницы длинных указательных пальцев на левой руке, как правило, пользуются особым успехом у мужчин.

Такие женщины более импульсивны и легче вступают в отношения, особенно если с постоянным партнером не все гладко, полагают авторы работы. У мужчин связи между склонностью к изменам и соотношением длины пальцев не обнаружено.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK