Как молдавские хозяйки подвергают риску всю семью - ужасный факт

Обычная губка для мытья посуды, которую можно встретить почти на каждой молдавской кухне, чрезвычайно опасна и является настоящим рассадником инфекций.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Когда исследователи проверили микрофлору на губке, которой моет посуду большинство молдавских хозяек, то увидели под микроскопом огромное количество кишечных палочек, бактериальных спор и простейших. В самой обыкновенной губке через некоторое время после первого применения по назначению, образуется до десяти миллионов опаснейших бактерий.

Влажная губка становится благоприятной средой для развития микробов, которые попадают на руки, потом в еду и приводят к расстройству пищеварения или развитию аллергии. Причем, чем поры в поролоне крупнее, тем больше мест для скапливания остатков пищи, а значит – и бактерий. Некоторые применяют губки, у которых антибактериальная пропитка, но это не выход из положения, так как погибают слабые бактерии, а сильные подвергаются мутации и всё равно попадают в пищу. © Sputnik / Evghenii Panasenco Секреты молдавской кухни: что такое плацинды и как их готовят в селах

Еще часто к губке приклеивают абразивный слой и из клея вымываются фенол, формальдегид и многие другие опасные токсины. Тканевые салфетки и губки намного безопаснее. У них менее пористая структура и они намного тоньше, в результате чего их намного проще помыть и высушить после применения. Самыми гигиеничными материалами считают нетканую вискозу и хлопок. У них существует лишь один недостаток – они не создают пышной пены. Лучше всего приобретать губки из полипропилена, так как они не терпят микробов и сохраняют пену.

Губка из поролона не в состоянии обеспечить посуде достаточную чистоту, поэтому лучше покупать её из более экологичного материала – целлюлозы. Благодаря тому, что у неё крупные поры, легче вымываются микроорганизмы. Необходимо помнить, что любую губку через 2 недели нужно менять на новую.

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