В мире определили, насколько опасно жить в Молдове

Ежегодно составляется рейтинг наиболее безопасных для жизни стан мира, Молдова в 2019 году стала "условно безопасной страной" по этой классификации.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Ежегодно Институт экономики и мира составляет рейтинг безопасных стран на планетарном уровне.

Рейтинг создается на основании статистических данных внутри каждого отдельного государства, за основу берут следующие критерии - участие в конфликтах на территории страны или за рубежом, общественная безопасность и милитаризация государства.

В рейтинг включено 163 государства мира, и в 2019 году самым безопасным государством признана Исландия. Республика Молдова также присутствует в данном рейтинге, но, к сожалению, очень далеко от первых строчек. © Sputnik / Miroslav Rotari Убийство в жанре 90-х: в Калараше найдена мертвой сборщица налогов

Нашей страны в лидерах нет, потому что Молдова позиционируется на 68 месте, в числе условно безопасных стран, опустившись на пять строчек по сравнению с прошлым годом.

У нас нет военной диктатуры, милитаризации, и вообще наше государство в данном рейтинге рассматривается как нейтральное, занимая пятую строчку после Исландии, Венгрии, Словении и Новой Зеландии.

Но по некоторым моментам мы уступаем даже России, которая считается военизированной страной.

К примеру, всего 31 гражданин Молдовы из 100 считает, что по нашим улицам можно безопасно гулять одному.

Также в нашей республике очень высок процент домашнего насилия - речь идет о насилии над супругами, членами семьи, детьми. Ухудшилась ситуация в сегменте преступлений среди гражданского населения, включая убийства.

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