В ноябре граждан Молдовы ждут крупные штрафы - узнайте, за что

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Окись углерода, двуокись серы, оксиды азота, углеводороды и диоксиды, наиболее токсичные и опасные органические соединения сложного состава - все эти вещества выделяются при сжигании опавшей листвы.
При попадании этих веществ в населенном пункте, особенно в городе, в воздух у его жителей может возникнуть отравление дыхательных путей, расстройства центральной нервной системы, раздражение слизистых оболочек глаза, другие аллергические реакции.
В Инспекции по охране окружающей среды напомнили, что штраф для физических лиц, пренебрегающих запретом на сжигание опавшей листвы, составляет от 600 до 1200 леев, а для экономических агентов эта сумма в разы больше - от 4500 до 9000 тысяч.
Особый вреди продукты сжигания листвы могут нанести людям с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Не исключено, что у человека, имеющего проблемы с сердцем и подышавшим таким воздухом, острый приступ может случиться прямо на улице.
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