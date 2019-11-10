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В ноябре граждан Молдовы ждут крупные штрафы - узнайте, за что

© Sputnik / Владимир Вдовин
Общество
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Sputnik Молдова

Осенний листопад близок к завершению, однако если одни используют опавшую листву для создания перегноя и удобрения сельхозугодий, другие поступают старым дедовским методом - поджигают ее.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Окись углерода, двуокись серы, оксиды азота, углеводороды и диоксиды, наиболее токсичные и опасные органические соединения сложного состава - все эти вещества выделяются при сжигании опавшей листвы.

Мальчик а Йемене, архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed
В ООН заявили, что жители Йемена от голода едят листья

При попадании этих веществ в населенном пункте, особенно в городе, в воздух у его жителей может возникнуть отравление дыхательных путей, расстройства центральной нервной системы, раздражение слизистых оболочек глаза, другие аллергические реакции.

В Инспекции по охране окружающей среды напомнили, что штраф для физических лиц, пренебрегающих запретом на сжигание опавшей листвы, составляет от 600 до 1200 леев, а для экономических агентов эта сумма в разы больше - от 4500 до 9000 тысяч. 

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© Sputnik / Эмиль Садыров
Почему опасно сжигать листву — факты, которые вы могли не знать

Особый вреди продукты сжигания листвы могут нанести людям с бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Не исключено, что у человека, имеющего проблемы с сердцем и подышавшим таким воздухом, острый приступ может случиться прямо на улице.

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Теги:
сжигание, листья, Молдова, граждане, штрафы


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