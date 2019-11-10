В Кишиневе уникальный старинный дом находится в плачевном состоянии

Во время заседания Совета по русскому языку Президент РФ Владимир Путин пообещал финансовую поддержку в вопросе реставрации музея Пушкина в. Кишиневе. Как рассказали сотрудники этого учреждения, в ремонте в первую очередь нуждаются подлинный домик, в котором жил поэт.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Дом-музей Пушкина в Кишиневе - уникальный культурно-исторический объект. Эта земля помнит о великом русском поэте, о том, что именно здесь он писал одни из своих гениальных произведений. Однако дом-музей давно нуждается в реставрации.

Плесень и грибок атакуют старинные экспонаты в музее А.С. Пушкина в Кишиневе. Сотрудники учреждения борются с ними всеми возможными методами, однако одних лишь усилий музеографов не хватает. Музей нуждается не только в реставрационных работах, но и в современном оборудовании, которое поможет поддержать необходимую температуру в демонстрационных залах. © Sputnik / Почему Пушкин - наше все?

Жемчужина музея - старинный флигель

Самую большую ценность в музее А.С. Пушкина в Кишиневе представляет флигель 19-го века. Поэт прожил в нем примерно месяц, когда только приехал в южную ссылку в Бессарабию. Это одно из немногих сохранившихся зданий, в котором проживал Пушкин.

Поэтому флигель является частью мирового наследия. Серьезный урон сооружению был нанесен во время апрельских снегопадов 2017-го года. Старый дуб не выдержал натиска мокрого снега и сильно повредил крышу, покрытую дранкой.

"Нужно полностью поменять дранку на доме. Но при этом нужно понимать технологию ее изготовления. Из-за того, что она не была соблюдена ранее, сейчас дранка находится в таком состоянии. Есть старинные рецепты, когда дерево вываривали в олифе в течение нескольких дней, и оно становилось водоотталкивающим, могло сохраняться долгие столетия", - рассказала корреспонденту Sputnik музеограф Марина Подлесная.

Сотрудники музея отмечают, что домик купца Наумова пока еще способен сохранять свою музейную ценность. Однако ситуацию может усугубить высокая влажность в помещении.

Как пояснила Подвесная, несмотря на то, что на здании установлены водостоки, домик все равно постоянно мокнет. Сотрудники регулярно проветривают помещение, но открытые окна не могут заменить оборудования по поддержке постоянной температуры.

В плачевном состоянии экспозиционные залы музея

В фондах музея А. С. Пушкина в Кишиневе насчитывается порядка 30-ти тысяч экспонатов, помощью которых воссоздают эпоху 19-го века. Часть из них выставлена в экспозиционных залах, которые расположены в старинном здании по соседству с флигелем Вопрос о реставрации этих залов стал особенно остро после того, как по соседству с музеем началось строительство многоэтажного комплекса.

Марина Подлесная рассказала, что здание стоит на пустотах и небольшая вибрация чувствуется даже тогда, когда мимо проезжает большегрузный транспорт. А после того, как началась стройка, на потолке появились трещины.

"Предполагается строительство второй очереди домов, и мы не знаем, чем оно завершится. Мы не знаем, сколько времени продержится потолок, и когда он посыпется. Штукатурка может обвалиться в любой момент", - отметила музеограф.

Страдают не только стены экспозиционных залов, но и старинные рукописи и документы. Из-за сырости бумага плесневеет и покрывается пятнами.

Кроме того, сотрудники музея также указывают на необходимость реставрации каменной турецкой кладки, которая находится во внутреннем дворике и с внешней стороны здания. В некоторых местах камни выбились из цемента. Как отметила Марина Подлесная, хотелось бы, чтобы реставрация музея проходила поэтапно. Это позволит не закрывать для посетителей его двери.

Вечная фраза - "И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал" - сегодня является символом эпохи, в которой жил гений, но она не менее современна. Странно, что некоторые чиновники из министерства культуры Молдовы не понимают этого, а вопрос о реставрации дома-музея должен лично поднимать президент Российской Федерации.

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