Кишиневцы ждут перемен - когда Ион Чебан вступит в должность

Кишиневский суд решит вопрос о признании мандата избранного генерального примара муниципия Кишинев уже в начале следующей недели.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Незавидное наследство досталось новоизбранному примару Кишинева Иону Чебану, ему предстоит решать проблемы, которые накапливались в городе десятилетиями. В этой ситуации кишиневцы, вручившие мандат доверия новому мэру молдавской столицы, ждут, когда он приступит к исполнению служебных обязанностей.

Вопрос о признании мандата Иона Чебана рассмотрит суд Кишинева на следующей неделе. Окружной избирательный совет муниципия передал запрос о признании мандата Чебана на прошедшей неделе. © Sputnik / Евгений Панасенко В Кишиневе слабовидящим помогут переходить дорогу

Заседание суда назначено на понедельник, 11 ноября, на 14:00 часов. Рассматривать признание мандата будет судья Галина Чобану. Также будут рассматриваться жалобы, поданные представителями оппозиционных сил. После решения суда мандат генерального примара Кишинева будет официально вручен Иону Чебану.

Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан выиграл электоральную битву за кресло генпримара молдавской столицы в ходе второго тура местных выборов, проходивших в городах и селах Молдовы в воскресенье, 3 ноября. Свои голоса за кандидата от ПСРМ отдали 52,39% жителей муниципия - 123 807 человек. Контркандидат от правого политического блока ACUM Андрей Нэстасе заручился поддержкой 47,61% горожан и жителей пригородов или 112 513 человек. Разница между кандидатами составила 11 294 голосов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK