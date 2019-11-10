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Ziua Națională a Vinului 2019

Президент Молдовы угостил гагаузов вином собственного приготовления

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Фестиваль вина в Гагаузии собрал тысячи туристов, которые могли попробовать все виды местного вина и блюда национальной кухни.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Лучия Попеску. В воскресенье в столице гагаузской автономии городе Комрате прошел фестиваль вина ”Gagauz Șarap Yortusu”, в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики. 

Ziua Vinului, Comrat 2019
© Sputnik / Osmatesco
Ziua Vinului, Comrat 2019

В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа. Все без исключения попробовали вина гагаузского производства, а также оценили неповторимый вкус блюд национальной кухни. 

Ziua Vinului, Comrat 2019
© Sputnik / Osmatesco
Ziua Vinului, Comrat 2019

На фестивале был организован и активный отдых - гости могли попробовать плести корзины или научиться подвязывать виноградную лозу.

Мероприятие посетил глава государства Игорь Додон. Президент решил угостить всех вином собственного производства, которое он изготовил в родном селе Садова Каларашского района. 50 литров изысканного напитка он привез в Комрат. Додон подчеркнул, что в следующем год на фестивале вина в гагаузской автономии будет представлен специальный стенд президента Республики Молдова. 

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Теги:
Гагаузия, фестиваль, вино, Додон, президент


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