Президент Молдовы угостил гагаузов вином собственного приготовления

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Лучия Попеску. В воскресенье в столице гагаузской автономии городе Комрате прошел фестиваль вина ”Gagauz Șarap Yortusu”, в котором приняли участие местные виноделы и их коллеги со всей республики.
В нынешнем году фестиваль привлек тысячи туристов из Молдовы и из-за рубежа. Все без исключения попробовали вина гагаузского производства, а также оценили неповторимый вкус блюд национальной кухни.
На фестивале был организован и активный отдых - гости могли попробовать плести корзины или научиться подвязывать виноградную лозу.
Мероприятие посетил глава государства Игорь Додон. Президент решил угостить всех вином собственного производства, которое он изготовил в родном селе Садова Каларашского района. 50 литров изысканного напитка он привез в Комрат. Додон подчеркнул, что в следующем год на фестивале вина в гагаузской автономии будет представлен специальный стенд президента Республики Молдова.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK