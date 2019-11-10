Права в Молдове будет получить еще сложнее - что предлагают власти страны

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Лучия Попеску. Агентство публичных услуг разработало законопроект, который станет революционным в отрасли выдачи водительских удостоверений в Молдове.
В ведомстве предлагают ввести процедуру, согласно которой для водителя, только что получившего права, будет введен испытательный срок. В течение года периодически новоиспеченные водители будут ездить с опытными шоферами, у которых есть большой опыт вождения. Они и будут оценивать навыки умения управления автомобилем новичком.
Чиновники из Агентства разработали этот документ на основе исследования, проводившегося в течение нескольких месяцев. Законопроект передадут на рассмотрение правительства, а затем направят в парламент.
Предлагается, чтобы испытательный срок для начинающих водителей длился год или два. В этот временной отрезок за навыками водителя будут вести систематическое наблюдение, после чего будет вынесено решение - оставить ему права или лишить их и направить на переобучение в автошколу.
Предлагается, чтобы помимо опытного водителя контроль за навыками новичка осуществлял инспектор, принимавший экзамен.
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