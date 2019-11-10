Права в Молдове будет получить еще сложнее - что предлагают власти страны

Впервые в Молдове - теперь водители по окончанию автошколы смогут решать - идти сдавать экзамен на получение удостоверения или продолжить обучение, поскольку еще не овладели всеми необходимыми навыками.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Лучия Попеску. Агентство публичных услуг разработало законопроект, который станет революционным в отрасли выдачи водительских удостоверений в Молдове.

В ведомстве предлагают ввести процедуру, согласно которой для водителя, только что получившего права, будет введен испытательный срок. В течение года периодически новоиспеченные водители будут ездить с опытными шоферами, у которых есть большой опыт вождения. Они и будут оценивать навыки умения управления автомобилем новичком.

Чиновники из Агентства разработали этот документ на основе исследования, проводившегося в течение нескольких месяцев. Законопроект передадут на рассмотрение правительства, а затем направят в парламент.

Предлагается, чтобы испытательный срок для начинающих водителей длился год или два. В этот временной отрезок за навыками водителя будут вести систематическое наблюдение, после чего будет вынесено решение - оставить ему права или лишить их и направить на переобучение в автошколу.

Предлагается, чтобы помимо опытного водителя контроль за навыками новичка осуществлял инспектор, принимавший экзамен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK