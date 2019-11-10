21:59 10 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Водительское удостоверение.

Права в Молдове будет получить еще сложнее - что предлагают власти страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
333 0 0
Sputnik Молдова

Впервые в Молдове - теперь водители по окончанию автошколы смогут решать - идти сдавать экзамен на получение удостоверения или продолжить обучение, поскольку еще не овладели всеми необходимыми навыками.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Лучия Попеску. Агентство публичных услуг разработало законопроект, который станет революционным в отрасли выдачи водительских удостоверений в Молдове.

В ведомстве предлагают ввести процедуру, согласно которой для водителя, только что получившего права, будет введен испытательный срок. В течение года периодически новоиспеченные водители будут ездить с опытными шоферами, у которых есть большой опыт вождения. Они и будут оценивать навыки умения управления автомобилем новичком.

Автошкола
© Sputnik / Родион Прока
Продажа водительских прав в Молдове - купить можно, но проблемы будут

Чиновники из Агентства разработали этот документ на основе исследования, проводившегося в течение нескольких месяцев. Законопроект передадут на рассмотрение правительства, а затем направят в парламент. 

Предлагается, чтобы испытательный срок для начинающих водителей длился год или два. В этот временной отрезок за навыками водителя будут вести систематическое наблюдение, после чего будет вынесено решение - оставить ему права или лишить их и направить на переобучение в автошколу. 

Предлагается, чтобы помимо опытного водителя контроль за навыками новичка осуществлял инспектор, принимавший экзамен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

С приходом ноября вступили в силу новые правила для молдавских водителей
Продажа водительских прав в Молдове - купить можно, но проблемы будут
Одобрен договор о признании водительских прав Молдовы в Турции
Теги:
Молдова, водительские права


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться