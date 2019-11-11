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Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. В связи с техническими работами в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Центр:

- ул. 31 Августа 94-108, 139, 151, 153, А. Коробчану 11-19, 16-26, Митрополит П. Мовилэ 2-14, 17-27, С. Лазо 11-19, 34, пр. Штефан чел Маре 115-149, 180 - в период с 11:00 - 17:00.

- ул. А. Крихан 1-9, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-56, Лакулуй 1-31, 6-32,  переулок Паркулуй 4, Валя Дическу 4-42, 5-25, В. Александри 1, 8, 11-19 - в период с 08:45 - 16:45.

- ул. Колина Пушкин 15, 17, З. Арборе 6A - в период с 11:00 - 17:00.

Рышкановка: 

- ул. А. Дога  28, 28/1, 28/2, 32/1, 36, Т. Владимиреску 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 - в период с 09:20 - 17:00.

- ул. Т. Владимиреску 4 - в период с 09:20 - 17:00.

- ул. К. Стамати 8 - в период с 13:00 - 17:00.

- ул. С. Рэдэуцану 48, О. Врабие 6, 16, 18, 28, 30, 45, 47, О. Врабие 2 переулок 1-11, 2-26, Ясско-Кишинёвская операция 3-5, 10, 62-70, Примар Герман Пэнтя 40-66, 83, 129-137, Примар Герман Пэнтя переулок 41, 42, 43, 45 в период с 11:00 - 16:00.

Чеканы: 

- ул. Мештерул Маноле 3, 7, 9, 12, 18, Транснистрия 6, 16/1, 20 - в период с 09:15 - 20:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 28/1, 30, И. Прункул 19, Пьетрэрией 19, 19/1, 19/3, переулок Пьетрэрией 19 - в период с 09:10 - 17:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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Теги:
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