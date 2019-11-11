Картофельный скандал - какой опасности подвергаются жители Молдовы

Фитосанитарная служба Республики Беларусь направила в Молдову "красный список" производителей картофеля, чья продукция может быть опасной для употребления в пищу, а также тех аграриев, у которых не опасно приобретать импортный картофель.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik, Элеонора Лисник. Из республики Беларусь в Молдову прислали подробный список, в котором предельно четко указано, картофель от каких производителей заражен крайне опасной бактерией "Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus”, а от каких - нет. Документ прислали в Кишинев из Фитосанитарной службы Беларуси, а его изучением занимаются специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (ANSA).

Тех производителей картофеля, который наиболее опасен для здоровья человека при его употреблении в пищу, отметили красным цветом, чтобы предупредить о нежелательности осуществления закупок у таких сельхозпроизводителей.

Национальное агентство продовольственной безопасности обвинил Совет по конкуренции в том, что своими действиями ведомство довело ситуацию до того, что картофель на внутреннем рынке республики подорожал на 82%.

Выводы Совета по конкуренции оказались четкими и резкими: "ANSA начало, а затем усилило фитосанитарный контроль на молдавской границе, выбирая импортеров по своему усмотрению, что привело к сокращению импорта картофеля в республику".

Вследствие действий ANSA на внутреннем потребительском рынке страны возник дефицит картофеля, который значительно ниже показателя импорта за 2018 год, когда в республику было импортировано 54 тысячи тонн этого корнеплода.

По данным официальной статистики, в республике ежегодно употребляют 330 тысяч тонн картофеля - порядка 93 килограммов на одного человека.

Молдавские производители картофеля не могут покрыть потребительский спрос в таких объемах. Максимальный урожай картофеля, который можно собрать в Молдове за сезон едва дотягивает до отметки в 200 тысяч тонн.

Однако в 2018 году молдавские сельхозпроизводители смогли собрать всего 175 тысяч тонн этого корнеплода с общих площадей в 19 тысяч гектаров. Это - на 13% меньше, чем в 2017 году.

С начала нынешнего года около 80% импортного картофеля доставлялось на территорию республики из Беларусии, в месяц импорт этой страны по данной товарной категории составляет около 5,9 тысячи тонн. В 2019 году Молдова также импортировала картофель из Украины, России, Польши и Турции.

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